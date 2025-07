ALVO DE OPERAÇÃO

Blogueira baiana nega ‘sextorsão’ e diz que quer receber R$ 6 mil que emprestou ao ex-namorado

Theila Sabrina é investigada por cobrar dinheiro de diversas vítimas para não divulgar vídeos íntimos de cunho sexual

Theila Sabrina é ex-assistente de palco, dançarina e influenciadora digital com cerca de 200 mil seguidores. Natural de Minas Gerais, ela mora em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, e recebeu Título de Cidadã Feirense no ano passado. >

No Instagram, Theila Sabrina disse que está “à disposição das autoridades competentes e colabora de forma transparente com a investigação em curso, com total confiança na apuração justa e imparcial dos fatos por parte do Poder Judiciário”. >