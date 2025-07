ASSISTENTE DE PALCO E MAIS

Vida de luxo e trabalho na TV: conheça blogueira baiana investigada por 'sextorsão'

Theila Sabrina é suspeita de cometer crimes de extorsão com vídeos íntimos

Ex-assistente de palco, dançarina e influenciadora digital com cerca de 200 mil seguidores. Essas são algumas das funções que aparecem no currículo da baiana Theila Sabrina, alvo de operação da Polícia Civil da Bahia (PC) na última sexta-feira (4). >

Nas redes, a moradora de Feira de Santana, cidade a 130 km de Salvador, publica diversas fotos dos seus trabalhos no ramo artístico. Entre eles há apresentações como dançarina em shows de bandas como Calcinha Preta, Cavaleiros do Forró e Aviões do Forró. Ela também participou do elenco de "Hora do Faro", na Record TV, e foi a rainha do Carnaval de Salvador em 2020, 2022 e 2023.>