Márcia Sensitiva revela o que fazer no Portal 7/7: veja as orientações para hoje

Data especial traz vibração espiritual intensa, favorece meditações e exige cuidado com a energia pessoal, segundo a sensitiva

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de julho de 2025 às 13:38

A sensitiva Márcia Fernandes, popularmente conhecida como Márcia Sensitiva, afirmou nesta segunda-feira (07) que um novo e poderoso "portal energético" foi aberto: o Portal 7/7, marcado pela repetição do número sete; símbolo de espiritualidade, intuição e conexão divina em diversas tradições místicas. >

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Márcia explicou o significado da data e deu orientações para quem deseja aproveitar ao máximo as vibrações do dia. "O número sete está em tudo: são sete dias da semana, sete cores do arco-íris, missa de sétimo dia… tudo nos remete à espiritualidade e à conexão com o divino", afirmou.>

Para a sensitiva, o dia 7 de julho é uma oportunidade única de introspecção e contato com o plano espiritual. Ela recomendou que as pessoas se recolham, anotem as intuições que surgirem ao longo do dia e evitem discussões ou julgamentos.>

Márcia indicou práticas e cuidados especiais para o dia: >

1. Meditar e dedicar um momento à oração silenciosa;

Meditar e dedicar um momento à oração silenciosa; 2. Usar roupas claras, principalmente branco ou azul;



Usar roupas claras, principalmente branco ou azul; 3. Evitar tons escuros, que podem bloquear a sensibilidade energética;



Evitar tons escuros, que podem bloquear a sensibilidade energética; 4. Rezar o Salmo 33, que ela considera uma ponte direta com o sagrado;



Rezar o Salmo 33, que ela considera uma ponte direta com o sagrado; 5. Acender incensos ou criar um ambiente de paz dentro de casa.

"Hoje é um dia teu com Deus. Um dia para desacelerar, evitar conflitos e cuidar da tua alma", disse. Ela também destacou que, apesar de ser um portal energético forte, o 7/7 não deve ser encarado com euforia, mas com leveza e serenidade espiritual.>

A sensitiva encerrou sua mensagem pedindo que as pessoas cuidem da própria vibração: “Evite energia pesada, se afaste de quem drena tua luz e permita-se estar em paz”.>