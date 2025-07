CELEBRIDADES

Aline Campos mostra antes e depois após remoção de tatuagem: 'Era feia e enorme'

Ex-bailarina do Faustão revela novo processo para apagar mais duas tatuagens

Aline Campos, de 37 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar o resultado da remoção de uma antiga tatuagem que ocupava boa parte de sua coxa. A ex-bailarina do Faustão compartilhou nas redes sociais um vídeo exibindo a perna já sem a tattoo, e celebrou a aparência natural da pele após concluir as sessões. >

“Sim, era grande e feia”, confessou Aline, ao publicar uma foto do desenho antigo. Já no vídeo, ela mostrou a área onde a tatuagem foi removida e questionou os fãs: “Aqui tinha uma tatuagem gigante. Vocês conseguem ver alguma coisa agora? Notam alguma diferença da outra perna?”. Ao aproximar a câmera da pele, completou: “A pele está perfeita. Olhando muito de perto tem uns pontinhos que poderiam ter saído mais, mas no geral, não dá pra ver praticamente nada”.>