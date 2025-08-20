Saiba quais livros Celina aparece lendo em 'Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 22:03
Diferente de Maria de Fátima (Bella Campos) que só finge que lê pra dar para dar close para os seguidores nas redes sociais, Tia Celina (Malu Gali) é uma leitora voraz e "Vale Tudo" mostra isso em diversas cenas em que a irmã de Odete Roitman aparece concentrada em suas leituras diárias. A autora Manuela Dias optou por trazes diversos títulos atuais em destaque na trama nas mãos da personagem, que despertaram a curiosidade dos telespectadores. Mas, afinal, qual livros Celina aparece lendo na novela das 9? O CORREIO reuniu algumas das obras que aparecem com ela no folhetim.
De títulos nacionais a internacionais e indo dos clássicos aos atuais, o gosto literário da elegante personagem revela um interesse por romances bem construídos, com muito lirismo e narrativas impactantes. Diversos títulos feministas de importantes escritoras reconhecidas mundialmente também estão presentes entre as obras.
Confira as escolhas literárias de Celina:
Veja quais livros Celina lê em "Vale Tudo"
