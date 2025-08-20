Acesse sua conta
Saiba quais livros Celina aparece lendo em 'Vale Tudo'

Irmã de Odete Roitman está sempre acompanhada de bons títulos na novela das 9 da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 22:03

Celina lendo
Celina lendo "Amiga Genial" de Elena Ferrante em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução / TV Globo

Diferente de Maria de Fátima (Bella Campos) que só finge que lê pra dar para dar close para os seguidores nas redes sociais, Tia Celina (Malu Gali) é uma leitora voraz e "Vale Tudo" mostra isso em diversas cenas em que a irmã de Odete Roitman aparece concentrada em suas leituras diárias. A autora Manuela Dias optou por trazes diversos títulos atuais em destaque na trama nas mãos da personagem, que despertaram a curiosidade dos telespectadores. Mas, afinal, qual livros Celina aparece lendo na novela das 9? O CORREIO reuniu algumas das obras que aparecem com ela no folhetim. 

De títulos nacionais a internacionais e indo dos clássicos aos atuais, o gosto literário da elegante personagem revela um interesse por romances bem construídos, com muito lirismo e narrativas impactantes. Diversos títulos feministas de importantes escritoras reconhecidas mundialmente também estão presentes entre as obras. 

Confira as escolhas literárias de Celina: 

Veja quais livros Celina lê em "Vale Tudo"

A Amiga Genial - Elena Ferrante por Reprodução / Amazon
Destinos e Fúrias - Lauren Groff por Reprodução / Amazon
Becos da Memória - Conceição Evaristo por Reprodução
As intermitências da Morte - José Saramago por Reprodução / Amazon
A Mulher Desiludida - Simone de Beauvoir por Reprodução
A Elegância do Ouriço - Muriel Barbery por Reprodução / Amazon
1 de 6
A Amiga Genial - Elena Ferrante por Reprodução / Amazon

"Vale Tudo" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 21h20. 

