Maria de Fátima em 'Vale Tudo', Bella Campos dá tirada em repórter e divide opiniões

Atriz foi abordada em gravações externas e teve comportamento associado à soberba da personagem da novela

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 22:39

Bela Campos deu tirada em repórter em gravação externa
Bella Campos deu tirada em repórter em gravação externa

Bella Campos, responsável por viver Maria de Fátima em "Vale Tudo", novela das 9 da TV Globo, parece ter incorporado a aura da personagem. Ela virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (19) após dar uma "tirada" um tanto quanto irônica em uma repórter que tentava entrevistá-la em locação externa em orla do Rio de Janeiro.

Ao ser abordada por Monique Arruda, repórter do portal LeoDias, Bella seguiu andando em silêncio concentrada no celular até que resolveu responder, porém de uma maneira que não foi considerada agradável por alguns internautas. Já outros fãs da novela argumentaram que ela não tinha obrigação de falar e criticaram a linha editorial do portal. 

"Essa Bella Campos tá se achando demais" disse uma usuária no Tik Tok. " A Bella Campos esqueceu de sair do personagem ou ela está se transformando na personagem", analisou outra. "Achei ela até bem educada. não é obrigada a estar dando entrevista, ainda mais pro Leo Dias", discordou uma terceira. 

O que houve?

A artista estava acompanhada pela equipe de produção na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro e então a jornalista Monique Arruda se aproximou. "Oi, Bella! Tudo bem? Bom dia! Que cena linda aquela de você caindo da escada... foi muito elogiada", disse a profissional, buscando uma repercussão com um comentário de Bella.

Porém, a famosa, vestida de Maria de Fátima seguiu caminhando rapidamente, mexendo no celular e só respondeu de forma breve, sem tirar os olhos da tela: "Bom dia! Tudo bem? Obrigada". A repórter, então, fez uma segunda pergunta: "E um resumo assim... de 'Vale Tudo', que está chegando ao fim, você está gostando?".

Foi aí que Bella disparou: "Amor, a gente está 'atrasadinha' para gravar, tá? Obrigada". Ela seguiu andando sem dizer mais nada, deixando a repórter para trás. "Mais uma vez, ela não falou comigo. Me cortou. E é isso! Mas Cauã me deu uma superentrevista e está valendo", disse Monique, comparando a postura dos dois atores que supostamente brigaram nos bastidores do folhetim

Assista:

@leodias

Nesta terça-feira (19/8), a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, acompanhou algumas gravações do remake de "Vale Tudo", na praia de São Conrado, Rio de Janeiro, e tentou conversar com Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima, sobre seu papel na novela. O que ela não esperava era receber um "to atrasada pra gravar" da atriz.

♬ som original - LeoDias

