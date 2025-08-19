VÍDEO: Carlinhos Maia emociona ao dar casa para mulher ameaçada de despejo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 21:38
Carlinhos Maia é conhecido por ajudar outras pessoas financeiramente. Mais do que solidariedade, uma marca registrada do influenciador digital desde o início da carreira, quando reunia os familiares para distribuir os recebidos que ganhava, quando morava em Penedo (AL). Claro, tudo devidamente registrado em seus stories com o objetivo de entreter o público.
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Ao longo dos anos, os recebidos se tornaram presentes mais grandiosos, como quando o influenciador ganhou um carro de luxo, o que elevou também a “ajuda” que o influenciador pode oferecer para seguidores e outras pessoas à sua volta. Desta vez, Carlinhos Maia presenteou uma mulher chama de Rosa com um casa, e mais uma vez, emocionou a internet.
O humorista tem se destacado por gerar mais de 200 empregos através do “Rancho do Maia”, projeto que simula um reality show que reúne várias sub celebridades e pessoas até desconhecidas pelo público que ganham fama após participar do projeto registrado através de vídeos e publicações em seu Instagram, com mais de 35 milhões de seguidores.
Carlinhos compartilhou a história de Rosângela, que é surda. De acordo com relato, Rosa, como é conhecida, foi agredida, teve os filhos retirados dela, morava de favor e ainda sofria preconceito.
Alguns seguidores retomaram o momento nesta terça-feira (19), quando Carlinhos república no stories o vídeo de uma página do Instagram, com a seguinte legenda: “Acordei choroso hoje por causa desse vídeo”.
No vídeo, uma amiga de Rosa disse que ela ainda morava numa casa emprestada e corria risco de ser expulsa a qualquer momento. Foi nesse momento que Carlinhos anunciou: “Eu vou comprar a sua casa”. A reação emocionada de Rosa e da amiga foi registrada e comoveu seguidores nas redes sociais.
Ao conhecer Rosa, Carlinhos se surpreendeu com a semelhança dela com sua mãe, Maria, e relembrou episódios de sofrimento vividos por ela no passado. A mãe do influencer também tem problemas de audição.
“Você parece com a minha mãe. Gente, parece minha mãe quando era nova. As maldades que fizeram com ela, de roubarem os filhos dela, parece as coisas que faziam com a minha mãe também”, disse.