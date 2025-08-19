Acesse sua conta
VÍDEO: Carlinhos Maia emociona ao dar casa para mulher ameaçada de despejo

Influenciador costuma ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 21:38

Cralinhos
Cralinhos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Carlinhos Maia é conhecido por ajudar outras pessoas financeiramente. Mais do que solidariedade, uma marca registrada do influenciador digital desde o início da carreira, quando reunia os familiares para distribuir os recebidos que ganhava, quando morava em Penedo (AL). Claro, tudo devidamente registrado em seus stories com o objetivo de entreter o público.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Casamento Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia no PodPah por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia devolve moto por Redes sociais
Carlinhos Maia por Divulgação
Carlinhos Maia e Dudu Barros por Reprodução
Carlinhos Maia detona fã por Redes sociais
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no Camarote Salvador por Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador
Carlinhos Maia por Foto: Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Casamento Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães no Camarote Salvador por Foto: Caio Duran e Thiago Duran/Camarote Salvador
1 de 16
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram

Ao longo dos anos, os recebidos se tornaram presentes mais grandiosos, como quando o influenciador ganhou um carro de luxo, o que elevou também a “ajuda” que o influenciador pode oferecer para seguidores e outras pessoas à sua volta. Desta vez, Carlinhos Maia presenteou uma mulher chama de Rosa com um casa, e mais uma vez, emocionou a internet.

O humorista tem se destacado por gerar mais de 200 empregos através do “Rancho do Maia”, projeto que simula um reality show que reúne várias sub celebridades e pessoas até desconhecidas pelo público que ganham fama após participar do projeto registrado através de vídeos e publicações em seu Instagram, com mais de 35 milhões de seguidores.

Carlinhos compartilhou a história de Rosângela, que é surda. De acordo com relato, Rosa, como é conhecida, foi agredida, teve os filhos retirados dela, morava de favor e ainda sofria preconceito.

Alguns seguidores retomaram o momento nesta terça-feira (19), quando Carlinhos república no stories o vídeo de uma página do Instagram, com a seguinte legenda: “Acordei choroso hoje por causa desse vídeo”.

No vídeo, uma amiga de Rosa disse que ela ainda morava numa casa emprestada e corria risco de ser expulsa a qualquer momento. Foi nesse momento que Carlinhos anunciou: “Eu vou comprar a sua casa”. A reação emocionada de Rosa e da amiga foi registrada e comoveu seguidores nas redes sociais.

Ao conhecer Rosa, Carlinhos se surpreendeu com a semelhança dela com sua mãe, Maria, e relembrou episódios de sofrimento vividos por ela no passado. A mãe do influencer também tem problemas de audição.

“Você parece com a minha mãe. Gente, parece minha mãe quando era nova. As maldades que fizeram com ela, de roubarem os filhos dela, parece as coisas que faziam com a minha mãe também”, disse.

