Lucas Guimarães volta à casa de Carlinhos Maia e os dois trocam farpas: 'Deve estar levando coisa minha'

Clima ficou tenso entre os influenciadores, que anunciaram separação após 15 anos juntos

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:18

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Crédito: Reprodução

O clima ficou tenso no reencontro entre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia. O apresentador do "Eita, Lucas!", do SBT, foi à casa do ex-marido buscar o restante das suas coisas, mas a visita ficou marcada por uma série de alfinetadas - ainda que em tom de brincadeira.

O encontro foi exibido nas redes sociais e começou até descontraído, mas foi ganhando momentos de tensão. "Gente, olha quem veio pegar os restos das coisas dele… Eita! É coisa, viu", iniciou Carlinhos. "Muita roupa e muito tênis", falou Lucas. O ex, então, respondeu com uma provocação: "Deve estar levando coisa minha no meio (risos)". O apresentador não gostou e rebateu: "Não preciso porque eu tenho", disparou.

