Lucas Guimarães volta à casa de Carlinhos Maia e os dois trocam farpas: 'Deve estar levando coisa minha'

Clima ficou tenso entre os influenciadores, que anunciaram separação após 15 anos juntos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:18

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Crédito: Reprodução

O clima ficou tenso no reencontro entre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia. O apresentador do "Eita, Lucas!", do SBT, foi à casa do ex-marido buscar o restante das suas coisas, mas a visita ficou marcada por uma série de alfinetadas - ainda que em tom de brincadeira.

O encontro foi exibido nas redes sociais e começou até descontraído, mas foi ganhando momentos de tensão. "Gente, olha quem veio pegar os restos das coisas dele… Eita! É coisa, viu", iniciou Carlinhos. "Muita roupa e muito tênis", falou Lucas. O ex, então, respondeu com uma provocação: "Deve estar levando coisa minha no meio (risos)". O apresentador não gostou e rebateu: "Não preciso porque eu tenho", disparou.

Carlinhos então tentou se defender: "Que fecho desnecessário. Estava brincando". Em seguida, Lucas criticou: "Suas brincadeiras estão sem graça".

O papo seguiu com comentários sobre a vida de solteiro dos dois. Até que o influenciador provocou: "Lucas, vou aparecer com um monte de quenga dentro de casa". O apresentador não deixou barato e falou: "Aqui vai virar um cabaré, do jeito que ele sonhou". Carlinhos disparou: "Aqui em casa nada, mas pode rolar num motel (risos). E você? Soube que vai para a Grécia com amigos, Está se achando…".

Lucas aproveitou para declarar que está focado em sua vida profissional, e não amorosa. "Ninguém me quer, não. Não recebo mensagens. Estou trabalhando como uma cachorra e não estou tendo tempo nem para paquerar e fazer nada". Carlinhos voltou a provocar: "Eu vou aproveitar o meu tempo de solteiro. Beijar na praia". O apresentador do SBT rebateu: "É o seu tempo de solteiro, sua liberdade. Não precisa me dizer".

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do relacionamento de mais de 15 anos no dia 26 de julho. Em um comunicado conjunto publicado no Instagram, os dois ressaltaram que não houve traição ou briga, e que a decisão foi tomada após pensarem muito sobre o assunto. Desde então, surgiram rumores de que a Eduarda Luvisneck seria o novo interesse amoroso de Carlinhos - e, consequentemente, o pivô do fim do casamento do influenciador.

