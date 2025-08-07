SAÚDE

Confira as características da terapia analítico-comportamental

Abordagem terapêutica visa entender a influência do ambiente nos comportamentos do indivíduo

Portal Edicase

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 23:30

[Edicase]Consultar um psicólogo é fundamental quando a tristeza se torna persistente (Imagem: Dikushin Dmitry | Shutterstock) Crédito: Imagem: Dikushin Dmitry | Shutterstock

Baseada no behaviorismo radical, teoria do pesquisador Burrhus Frederic Skinner que diz que as condutas humanas são desenvolvidas por meio de reforços, e na análise do comportamento, a terapia analítico-comportamental (TAC) visa entender a relação do indivíduo com o meio que o cerca, isto é, como as atitudes deste podem ser influenciadas pelo ambiente.

Ademais, segundo a Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi, psicóloga, palestrante e doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano, essa abordagem terapêutica , além de considerar a influência dos eventos recentes na rotina do paciente, também se preocupa em investigar a sua história de vida e o papel dos seus diálogos e interações.

Terapia 1 de 7

Diferenças entre TAC e TCC

Apesar de apresentarem aspectos parecidos, há algumas diferenças entre a terapia analítico-comportamental (TAC) e a terapia cognitivo-comportamental (TCC). A Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi cita que a principal delas é o foco do processo terapêutico.

“A TAC enfatiza a análise do comportamento em seu contexto histórico e ambiental, sem focar os pensamentos como causas diretas. Já a TCC trabalha diretamente com pensamentos e crenças disfuncionais como mediadores do comportamento”, explica.

Técnicas utilizadas na terapia analítico-comportamental

Na terapia analítico-comportamental, determinadas técnicas são utilizadas para promover mudanças nos comportamentos do paciente e, consequentemente, melhora na sua saúde mental. São elas:

Análise funcional: é a primeira etapa. Consiste na identificação das causas e consequências dos comportamentos problemáticos;

Reforçamento positivo: reforça as condutas desejáveis por meio de recompensas, sejam elas materiais, como um presente, ou sociais, como um elogio;

Modelagem: ensina novos comportamentos por meio de demonstrações do que seria desejável;

Treino de habilidades sociais: esta fase visa ajudar o paciente a desenvolver habilidades de comunicação e interação social;

Exposição: expõe o indivíduo a situações temidas. Esta etapa visa diminuir a ansiedade e os comportamentos evitativos;

Modificação de contingências: altera o ambiente para favorecer comportamentos adaptativos, como organizar um espaço ou modificar a rotina;

Análise de protocolo: registra a frequência das condutas do paciente no dia a dia. Em seguida, por meio do registro, avalia se o tratamento apresentou eficácia.

Benefícios da abordagem analítico-comportamental

Por meio da modificação dos comportamentos indesejáveis, a abordagem analítico-comportamental pode oferecer diversos benefícios para a vida do paciente. Alguns deles são:

Redução dos sintomas de diferentes transtornos mentais, como depressão, ansiedade, fobias, entre outros;

Melhoria nas relações interpessoais;

Fortalecimento da autoconfiança e da autoestima;

Desenvolvimento de estratégias para lidar com situações desafiadoras e estressantes.

O tempo de tratamento da terapia analítico-comportamental pode variar, pois depende de condições externas Crédito: Imagem: AnnaStills | Shutterstock

Período de tratamento

O tempo de tratamento com a abordagem analítico-comportamental pode variar de pessoa para pessoa. Isso porque, de acordo com Michele Silveira, psicóloga clínica, logoterapeuta e especialista em transtornos de ansiedade , ele depende de condições externas, como o progresso do paciente e seus objetivos terapêuticos. Além disso, a complexidade dos casos é um dos fatores determinantes. “Transtornos mais graves podem exigir um período mais longo de intervenção”, acrescenta.

Terapia analítico-comportamental e outros tratamentos