Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira as características da terapia analítico-comportamental

Abordagem terapêutica visa entender a influência do ambiente nos comportamentos do indivíduo

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 23:30

Consultar um psicólogo é fundamental quando a tristeza se torna persistente (Imagem: Dikushin Dmitry | Shutterstock)
[Edicase]Consultar um psicólogo é fundamental quando a tristeza se torna persistente (Imagem: Dikushin Dmitry | Shutterstock) Crédito: Imagem: Dikushin Dmitry | Shutterstock

Baseada no behaviorismo radical, teoria do pesquisador Burrhus Frederic Skinner que diz que as condutas humanas são desenvolvidas por meio de reforços, e na análise do comportamento, a terapia analítico-comportamental (TAC) visa entender a relação do indivíduo com o meio que o cerca, isto é, como as atitudes deste podem ser influenciadas pelo ambiente.  

Ademais, segundo a Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi, psicóloga, palestrante e doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano, essa abordagem terapêutica , além de considerar a influência dos eventos recentes na rotina do paciente, também se preocupa em investigar a sua história de vida e o papel dos seus diálogos e interações.

Terapia

Buscar acompanhamento psicológico é essencial  por Imagem: shurkin_son | Shutterstock
Psicólogos ajudam pacientes com problemas emocionais, mentais e comportamentais  por
Consulta com psicóloga por
A terapia é uma das ferramentas mais eficazes no tratamento de traumas emocionais por Imagem: KlavdiyaV | Shutterstock
Terapia  por Imagem: ESB Professional | Shutterstock
A terapia pode te ajudar a resolver problemas que você não consegue lidar sozinho por
Nem todo mundo precisa de terapia, mas ela pode ser benéfica para a saúde mental  por
1 de 7
Buscar acompanhamento psicológico é essencial  por Imagem: shurkin_son | Shutterstock

Diferenças entre TAC e TCC

Apesar de apresentarem aspectos parecidos, há algumas diferenças entre a terapia analítico-comportamental (TAC) e a terapia cognitivo-comportamental (TCC). A Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi cita que a principal delas é o foco do processo terapêutico.  

“A TAC enfatiza a análise do comportamento em seu contexto histórico e ambiental, sem focar os pensamentos como causas diretas. Já a TCC trabalha diretamente com pensamentos e crenças disfuncionais como mediadores do comportamento”, explica.

Técnicas utilizadas na terapia analítico-comportamental

Na terapia analítico-comportamental, determinadas técnicas são utilizadas para promover mudanças nos comportamentos do paciente e, consequentemente, melhora na sua saúde mental. São elas:

  • Análise funcional: é a primeira etapa. Consiste na identificação das causas e consequências dos comportamentos problemáticos;
  • Reforçamento positivo: reforça as condutas desejáveis por meio de recompensas, sejam elas materiais, como um presente, ou sociais, como um elogio;
  • Modelagem: ensina novos comportamentos por meio de demonstrações do que seria desejável; 
  • Treino de habilidades sociais: esta fase visa ajudar o paciente a desenvolver habilidades de comunicação e interação social;
  • Exposição: expõe o indivíduo a situações temidas. Esta etapa visa diminuir a ansiedade e os comportamentos evitativos; 
  • Modificação de contingências: altera o ambiente para favorecer comportamentos adaptativos, como organizar um espaço ou modificar a rotina;
  • Análise de protocolo: registra a frequência das condutas do paciente no dia a dia. Em seguida, por meio do registro, avalia se o tratamento apresentou eficácia.

Benefícios da abordagem analítico-comportamental

Por meio da modificação dos comportamentos indesejáveis, a abordagem analítico-comportamental pode oferecer diversos benefícios para a vida do paciente. Alguns deles são:

  • Redução dos sintomas de diferentes transtornos mentais, como depressão, ansiedade, fobias, entre outros;
  • Melhoria nas relações interpessoais;
  • Fortalecimento da autoconfiança e da autoestima;
  • Desenvolvimento de estratégias para lidar com situações desafiadoras e estressantes.
O tempo de tratamento da terapia analítico-comportamental pode variar, pois depende de condições externas (Imagem: AnnaStills | Shutterstock)
O tempo de tratamento da terapia analítico-comportamental pode variar, pois depende de condições externas Crédito: Imagem: AnnaStills | Shutterstock

Período de tratamento

O tempo de tratamento com a abordagem analítico-comportamental pode variar de pessoa para pessoa. Isso porque, de acordo com Michele Silveira, psicóloga clínica, logoterapeuta e especialista em transtornos de ansiedade , ele depende de condições externas, como o progresso do paciente e seus objetivos terapêuticos. Além disso, a complexidade dos casos é um dos fatores determinantes. “Transtornos mais graves podem exigir um período mais longo de intervenção”, acrescenta.

Terapia analítico-comportamental e outros tratamentos

Assim como outras abordagens terapêuticas, se houver necessidade e dependendo do caso do paciente, a terapia analítico-comportamental também pode ser associada ao uso de medicações. Contudo, isso deve ser analisado em conjunto pelo psicólogo e psiquiatra. Ademais, conforme a Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi, o tratamento também pode ser combinado com outras terapias complementares, como meditação e arteterapia, desde que haja respeito à individualidade. 

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Maior cinema a céu aberto do mundo chega a Salvador; saiba detalhes

Maior cinema a céu aberto do mundo chega a Salvador; saiba detalhes
Imagem - Veja os desafios enfrentados por pessoas com superdotação

Veja os desafios enfrentados por pessoas com superdotação

MAIS LIDAS

Imagem - 300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
01

300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Imagem - Impeachment de Moraes vai para frente? Veja o que diz a lei e quem toma a decisão
02

Impeachment de Moraes vai para frente? Veja o que diz a lei e quem toma a decisão

Imagem - Nova Doces Sonhos? Confeitaria assume nome, compra receitas clássicas e vai abrir unidade em Salvador
03

Nova Doces Sonhos? Confeitaria assume nome, compra receitas clássicas e vai abrir unidade em Salvador

Imagem - Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 11 mil
04

Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 11 mil