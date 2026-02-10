Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras

Material foi apreendido por suspeita de comércio irregular e a sua procedência está sob análise

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:22

Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras
Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras Crédito: Divulgação/PCBA

Três pessoas foram conduzidas a delegacias de Salvador na manhã desta terça-feira (9). Elas são investigadas por comercialização irregular de abadás e venda de produtos importados sem autorização. Durante a Operação Abadá 2026, 151 abadás de blocos e camarotes foram apreendidos por suspeita de comércio irregular, e a procedência do material está sob análise.

Um dos homens conduzidos foi flagrado em posse de abadás de camarotes sem comprovação de origem, um abadá de bloco, um aparelho celular e caixas de canetas emagrecedoras do tipo tirzepatida, importadas do Paraguai sem autorização sanitária. Ele foi preso em flagrante por comercialização irregular de produto medicinal e suspeita de receptação.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
1 de 7
Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

O segundo suspeito estava com abadás armazenados em um veículo. As investigações seguem em andamento para apurar a procedência dos produtos, que também foram recolhidos. O homem foi conduzido para a adoção das medidas legais e, até o momento, responderá ao inquérito em liberdade.

Já o terceiro conduzido estava em posse de abadás sem origem comprovada, aparelhos celulares importados sem nota fiscal e canetas emagrecedoras trazidas do Paraguai sem autorização da vigilância sanitária. Ele foi autuado em flagrante por comercialização ilegal de medicamentos. Durante a ocorrência, apresentou mal-estar, foi encaminhado a uma unidade de saúde e, após atendimento médico, permaneceu preso.

Mais recentes

Imagem - Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso

Sete são presos e R$ 270 milhões bloqueados em investigação contra grupo criminoso
Imagem - Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia

Celulares e drogas são apreendidos durante operação em presídio na Bahia
Imagem - Museu do Palácio da Aclamação é fechado em Salvador

Museu do Palácio da Aclamação é fechado em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval