SALVADOR

Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras

Material foi apreendido por suspeita de comércio irregular e a sua procedência está sob análise

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:22

Três homens são detidos com mais de 150 abadás irregulares e canetas emagrecedoras Crédito: Divulgação/PCBA

Três pessoas foram conduzidas a delegacias de Salvador na manhã desta terça-feira (9). Elas são investigadas por comercialização irregular de abadás e venda de produtos importados sem autorização. Durante a Operação Abadá 2026, 151 abadás de blocos e camarotes foram apreendidos por suspeita de comércio irregular, e a procedência do material está sob análise.

Um dos homens conduzidos foi flagrado em posse de abadás de camarotes sem comprovação de origem, um abadá de bloco, um aparelho celular e caixas de canetas emagrecedoras do tipo tirzepatida, importadas do Paraguai sem autorização sanitária. Ele foi preso em flagrante por comercialização irregular de produto medicinal e suspeita de receptação.

O segundo suspeito estava com abadás armazenados em um veículo. As investigações seguem em andamento para apurar a procedência dos produtos, que também foram recolhidos. O homem foi conduzido para a adoção das medidas legais e, até o momento, responderá ao inquérito em liberdade.