CADÊ ELA?

Esposa não visitou Faustão com os filhos no hospital; saiba o motivo

Luciana Cardoso é casada com o apresentador e mãe de João Guilherme e Rodrigo

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:39

Faustão com a esposa e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Faustão recebeu a visita de sua família, no último domingo (10), no Dia dos Pais, no Hospital Albert Einstein, onde está internado, em São Paulo. Mas uma ausência chamou a atenção: Luciana Cardoso, a esposa do apresentador. Apenas os filhos de Fausto Silva estiveram no local - Lara Silva, de 26, fruto de um antigo relacionamento do artista com Magda Colares, e João Silva, de 21, e Rodrigo, de 17, ambos do atual casamento.

A ausência de Luciana, porém, teve um motivo. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, ela está gripada. Como o marido está se recuperando de dois transplantes de órgãos, ela preferiu não visitá-lo.

Faustão foi extubado no sábado (9) e "está se recuperando muito bem", de acordo com os seus médicos, Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes, em nota enviada à coluna Fábia Oliveira no Metrópoles. O último boletim médico divulgado pelo hospital foi na quinta-feira (7).