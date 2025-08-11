Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esposa não visitou Faustão com os filhos no hospital; saiba o motivo

Luciana Cardoso é casada com o apresentador e mãe de João Guilherme e Rodrigo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:39

Faustão com a esposa e os filhos
Faustão com a esposa e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Faustão recebeu a visita de sua família, no último domingo (10), no Dia dos Pais, no Hospital Albert Einstein, onde está internado, em São Paulo. Mas uma ausência chamou a atenção: Luciana Cardoso, a esposa do apresentador. Apenas os filhos de Fausto Silva estiveram no local - Lara Silva, de 26, fruto de um antigo relacionamento do artista com Magda Colares, e João Silva, de 21, e Rodrigo, de 17, ambos do atual casamento.

Faustão

Faustão por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/TV Globo
Faustão Silva por Reprodução/TV Globo
Faustão por Reprodução
Faustão por Renato Pizzutto/Band
Faustão por Globo
Luciana Cardoso, a esposa de Faustão, celebrou o aniversário de 74 anos do apresentador por Reprodução/Redes Sociais
Faustão por Reprodução
Faustão aparece na Globo e Record por Record / Globo
Faustão grava vídeo sobre doação de órgãos para o Ministério da Saúde por Redes sociais
Faustão passa por exames de rotina após transplante de coração, diz comunicado por Reprodução
Bonner e Renata se emocionam com vídeo de Faustão por TV Globo / Redes sociais
O apresentador Faustão por reprodução
Faustão por Band
Filho de Faustão rebate críticas por Redes sociais
Faustão passará por cirurgia no coração por Band
O apresentador Faustão também está no time dos diabéticos. Ele chegou a realizar uma cirurgia bariátrica para minimizar os efeitos da doença por Foto: divulgação
1 de 19
Faustão por Reprodução

A ausência de Luciana, porém, teve um motivo. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, ela está gripada. Como o marido está se recuperando de dois transplantes de órgãos, ela preferiu não visitá-lo.

Faustão foi extubado no sábado (9) e "está se recuperando muito bem", de acordo com os seus médicos, Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes, em nota enviada à coluna Fábia Oliveira no Metrópoles. O último boletim médico divulgado pelo hospital foi na quinta-feira (7).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filho de Faustão rebate médico que falou em 'chances mínimas': 'Irresponsável'

Equipe de Faustão se pronuncia e revela como está o apresentador

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Médico explica o que é sepse, quadro que Faustão enfrenta na UTI

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

O apresentador está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade com infecção bacteriana aguda com sepse. Nos dias 7 e 8 de agosto, o comunicador, de 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal. Esses dois transplantes estavam planejados há um ano. Vale lembrar que, em agosto de 2023, ele passou um transplante de coração e, em fevereiro de 2024, pelo primeiro transplante de rim.

Leia mais

Imagem - Luiz Bacci dá 'dica' errada e cantor famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão

Luiz Bacci dá 'dica' errada e cantor famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão

Imagem - 'Segredo' de Rodrigo Faro é revelado e apresentador baixa as calças na Dança dos Famosos

'Segredo' de Rodrigo Faro é revelado e apresentador baixa as calças na Dança dos Famosos

Imagem - Parece? Fãs confundem Pedro Scooby com Zeca Pagodinho em foto

Parece? Fãs confundem Pedro Scooby com Zeca Pagodinho em foto

LEIA TAMBÉM

Entenda como o excesso de açúcar e cafeína pode afetar os estudantes

Quase metade dos brasileiros correm risco de sofrer AVC; veja como evitar

Patrimônio do Brasil! Veja 12 nomes perfeitos para vira-lata caramelo

Mais recentes

Imagem - Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores
Imagem - Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'
Imagem - Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil