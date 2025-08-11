Esposa não visitou Faustão com os filhos no hospital; saiba o motivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:39
Faustão recebeu a visita de sua família, no último domingo (10), no Dia dos Pais, no Hospital Albert Einstein, onde está internado, em São Paulo. Mas uma ausência chamou a atenção: Luciana Cardoso, a esposa do apresentador. Apenas os filhos de Fausto Silva estiveram no local - Lara Silva, de 26, fruto de um antigo relacionamento do artista com Magda Colares, e João Silva, de 21, e Rodrigo, de 17, ambos do atual casamento.
A ausência de Luciana, porém, teve um motivo. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, ela está gripada. Como o marido está se recuperando de dois transplantes de órgãos, ela preferiu não visitá-lo.
Faustão foi extubado no sábado (9) e "está se recuperando muito bem", de acordo com os seus médicos, Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes, em nota enviada à coluna Fábia Oliveira no Metrópoles. O último boletim médico divulgado pelo hospital foi na quinta-feira (7).
O apresentador está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade com infecção bacteriana aguda com sepse. Nos dias 7 e 8 de agosto, o comunicador, de 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal. Esses dois transplantes estavam planejados há um ano. Vale lembrar que, em agosto de 2023, ele passou um transplante de coração e, em fevereiro de 2024, pelo primeiro transplante de rim.