CARA DE UM?

Parece? Fãs confundem Pedro Scooby com Zeca Pagodinho em foto

Seguidores não reconheceram o surfista em imagem publicada por Cintia Dicker

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:59

Pedro Scooby e Zeca Pagodinho Crédito: Reprodução/Instagram

Cintia Dicker usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao marido, Pedro Scooby, que completou 37 anos no último domingo (10). Mas a postagem feita pela modelo acabou chamando a atenção por um outro motivo: os seguidores confundiram o surfista com o cantor Zeca Pagodinho.

"Eu estava escrevendo um texto enorme aqui, mas vou te falar pessoalmente. Aqui é apenas um registro para lembramos sempre de andar de mãos dadas e que eu estou com você para o que der e vier. Te amo! Parabéns", escreveu Cintia. "Obrigado por você existir na minha vida!! Te amo", agradeceu Scooby.

Nos comentários, porém, vários seguidores comentaram que não reconheceram o surfista. "Olhei rápido e achei que era o Zeca Pagodinho", escreveu uma pessoa. Dezenas de outros internautas concordaram. "De costas....Zeca pagodinho", falou mais um. "Até achei que era Zeca Pagodinho", publicou outra.