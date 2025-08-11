Acesse sua conta
Parece? Fãs confundem Pedro Scooby com Zeca Pagodinho em foto

Seguidores não reconheceram o surfista em imagem publicada por Cintia Dicker

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:59

Pedro Scooby e Zeca PAgodinho
Pedro Scooby e Zeca Pagodinho Crédito: Reprodução/Instagram

Cintia Dicker usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao marido, Pedro Scooby, que completou 37 anos no último domingo (10). Mas a postagem feita pela modelo acabou chamando a atenção por um outro motivo: os seguidores confundiram o surfista com o cantor Zeca Pagodinho.

"Eu estava escrevendo um texto enorme aqui, mas vou te falar pessoalmente. Aqui é apenas um registro para lembramos sempre de andar de mãos dadas e que eu estou com você para o que der e vier. Te amo! Parabéns", escreveu Cintia. "Obrigado por você existir na minha vida!! Te amo", agradeceu Scooby.

Nos comentários, porém, vários seguidores comentaram que não reconheceram o surfista. "Olhei rápido e achei que era o Zeca Pagodinho", escreveu uma pessoa. Dezenas de outros internautas concordaram. "De costas....Zeca pagodinho", falou mais um. "Até achei que era Zeca Pagodinho", publicou outra.

Outros fãs também se mostraram confusos com a imagem, apontando semelhanças com outras pessoas. "Olhei rápido e achei que era o Adam Sandler kkkk, lindos", escreveu uma pessoa. "Achei que era o pai dela", falou outra. "Olhei rápido e pensei que era qualquer pessoa menos o Scooby", comentou mais uma.

