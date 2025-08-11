Parece? Fãs confundem Pedro Scooby com Zeca Pagodinho em foto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:59
Cintia Dicker usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao marido, Pedro Scooby, que completou 37 anos no último domingo (10). Mas a postagem feita pela modelo acabou chamando a atenção por um outro motivo: os seguidores confundiram o surfista com o cantor Zeca Pagodinho.
"Eu estava escrevendo um texto enorme aqui, mas vou te falar pessoalmente. Aqui é apenas um registro para lembramos sempre de andar de mãos dadas e que eu estou com você para o que der e vier. Te amo! Parabéns", escreveu Cintia. "Obrigado por você existir na minha vida!! Te amo", agradeceu Scooby.
Pedro Scooby e Cíntia Dicker
Nos comentários, porém, vários seguidores comentaram que não reconheceram o surfista. "Olhei rápido e achei que era o Zeca Pagodinho", escreveu uma pessoa. Dezenas de outros internautas concordaram. "De costas....Zeca pagodinho", falou mais um. "Até achei que era Zeca Pagodinho", publicou outra.
Outros fãs também se mostraram confusos com a imagem, apontando semelhanças com outras pessoas. "Olhei rápido e achei que era o Adam Sandler kkkk, lindos", escreveu uma pessoa. "Achei que era o pai dela", falou outra. "Olhei rápido e pensei que era qualquer pessoa menos o Scooby", comentou mais uma.