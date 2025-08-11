Acesse sua conta
Filho de Faustão rebate médico que falou em 'chances mínimas': 'Irresponsável'

João Silva publicou indireta após cardiologista falar em morte próxima do apresentador

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:34

João Silva e Faustão
João Silva e Faustão Crédito: Reprodução

Filho de Faustão, João Silva usou as redes sociais para rebater o médico Elisiário Júnior, que falou que o apresentador tinha "chances mínimas" de sobrevivência. O jovem de 21 anos republicou uma postagem do colunista Flávio Ricco com uma indireta ao cardiologista, que não é o médico que acompanha Fausto Silva e não tem vínculo com o hospital onde ele está internado.

"O Faustão tá muito bem, obrigado. Isso é um cala-boca aos irresponsáveis, incluindo-se por um médico idiota. Vai arrumar o que fazer e preocupe-se com seus pacientes, se é que tem algum", diz a postagem publicada por João.

João Silva rebateu médico com indireta

Em entrevista ao podcast ielcast, Elisiário comentou o caso de Faustão, chamando de "realmente muito preocupante". "A possibilidade de morte do Faustão nos próximos semanas, nos próximos dias, ela é grande. Não tem a menor dúvida. É uma possibilidade muito grande do Faustão vir a óbito. Pela gravidade, pelo conjunto da obra", afirmou.

"Isso corroborado pelo fato dele estar em sepse. embora um pouco controlada com o uso de antibióticos, mas é um paciente imunodeprimido. [Neste caso] nós temos que utilizar as medicações que modulam a questão da rejeição e, ao mesmo tempo, nem sempre o antibiótico consegue debelar. Então, é um paciente extremamente grave, não tenha dúvida", completou o médico.

Como está Faustão?

Em resposta à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a assessoria de Faustão afirmou que ele está se recuperando muito bem, de acordo com os seus médicos, Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes. Além disso, a equipe confirmou que o comunicador foi extubado, ou seja, teve os tubos para respiração retirados, no último sábado (9). De acordo com a equipe, as perspectivas são as melhores possíveis e Fausto "está bem".

Faustão está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade com infecção bacteriana aguda com sepse. Nos dias 7 e 8 de agosto, o comunicador, de 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado e a um retransplante renal, que estava programado há um ano. Já é o quarto órgão que o famoso recebe em dois anos; em agosto de 2023 ele passou um transplante de coração e em fevereiro de 2024 pelo primeiro transplante de rim.

