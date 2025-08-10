GRAVE

Médico explica o que é sepse, quadro que Faustão enfrenta na UTI

Apresentador passou por dois transplantes nesta semana e está em estado delicado no Hospital Albert Einstein

Elis Freire

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 13:57

Faustão Silva Crédito: Reprodução/TV Globo

O último boletim divulgado nesta quinta (7) sobre o quadro de Faustão, apresentador internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 21 de maio, informou que o famoso enfrenta um quadro de sepse. De acordo com o comunicado, por conta dessa condição, Fausto Silva precisou passar por dois transplantes nesta semana, um de fígado, além de um retransplante de rim. Já é o quarto órgão que Faustão recebe em dois anos.

Em entrevista ao CORREIO, o médico infectologista Victor Castro Lima, coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Mater Dei Salvador, explicou o que é a sepse e quais os seus possíveis riscos. Ele garantiu que se trata de uma “condição clínica grave”.

“A sepse é uma condição clínica grave, e que leva a um risco de morte. A origem da sepse é uma infecção que pode ser uma infecção que acontece em qualquer parte do corpo. Por exemplo, pode ter origem em uma pneumonia, que é uma infecção dos pulmões, uma infecção de urina, uma infecção de pele e partes moles”, detalhou Victor.

Faustão foi internado com uma infecção bacteriana aguda, o que é o mais comum segundo o infectologista. “Qualquer microrganismo pode causar sepse, mas os agentes mais comuns são as bactérias. A sepse é ocasionada por uma resposta desregulada do sistema imunológico do corpo da pessoa a esse processo infeccioso. E essa resposta desregulada, ela leva a comprometimento de órgãos e sistemas”, explicou o doutor, sobre o diagnóstico.

De acordo com o médico o risco de óbito é grande: “A pessoa pode ter, por exemplo, uma disfunção no rins, uma disfunção no fígado, alterações cardiovasculares, alterações respiratórias e essas condições levam a um risco aumentado de uma condição grave que é, de uma forma mais extrema, o óbito”.

É possível tratar!

Porém, Victor ponderou que existem formas de administrar essa condição clinicamente, para evitar um descontrole do quadro e a morte. “É muito importante reconhecer precocemente os sinais de sepse, para começar as intervenções da forma mais precoce possível. Coletar os exames que são indicados e iniciar também no tempo adequado antibioticoterapia intravenosa direcionada para o principal foco suspeito”, alertou Victor.

Existem fatores de risco para o desenvolvimento da sepse que precisam ser levado em consideração para a prevenção e diagnóstico precoce. “Pessoas imunodeprimidas, ou seja, que tem algum comprometimento do sistema imunológico, elas têm um risco aumentado para sepse. Pessoas não vacinadas para as doenças que são imunopreveníveis, ou seja, que a gente consegue prevenir com vacina, também estão com risco aumentado para a condição, além dos fatores de risco inerentes a cada tipo de infecção”, destacou o infectologista.

O boletim médico mais recente de Fausto Silva pode ser lido na íntegra abaixo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.