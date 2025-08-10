Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médico explica o que é sepse, quadro que Faustão enfrenta na UTI

Apresentador passou por dois transplantes nesta semana e está em estado delicado no Hospital Albert Einstein

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 13:57

Faustão Silva
Faustão Silva Crédito: Reprodução/TV Globo

O último boletim divulgado nesta quinta (7) sobre o quadro de Faustão, apresentador internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 21 de maio, informou que o famoso enfrenta um quadro de sepse. De acordo com o comunicado, por conta dessa condição, Fausto Silva precisou passar por dois transplantes nesta semana, um de fígado, além de um retransplante de rim. Já é o quarto órgão que Faustão recebe em dois anos.

Faustão

Faustão por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/TV Globo
Faustão Silva por Reprodução/TV Globo
Faustão por Reprodução
Faustão por Renato Pizzutto/Band
Faustão por Globo
Luciana Cardoso, a esposa de Faustão, celebrou o aniversário de 74 anos do apresentador por Reprodução/Redes Sociais
Faustão por Reprodução
Faustão aparece na Globo e Record por Record / Globo
Faustão grava vídeo sobre doação de órgãos para o Ministério da Saúde por Redes sociais
Faustão passa por exames de rotina após transplante de coração, diz comunicado por Reprodução
Bonner e Renata se emocionam com vídeo de Faustão por TV Globo / Redes sociais
O apresentador Faustão por reprodução
Faustão por Band
Filho de Faustão rebate críticas por Redes sociais
Faustão passará por cirurgia no coração por Band
O apresentador Faustão também está no time dos diabéticos. Ele chegou a realizar uma cirurgia bariátrica para minimizar os efeitos da doença por Foto: divulgação
1 de 19
Faustão por Reprodução

Em entrevista ao CORREIO, o médico infectologista Victor Castro Lima, coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Mater Dei Salvador, explicou o que é a sepse e quais os seus possíveis riscos. Ele garantiu que se trata de uma “condição clínica grave”.

“A sepse é uma condição clínica grave, e que leva a um risco de morte. A origem da sepse é uma infecção que pode ser uma infecção que acontece em qualquer parte do corpo. Por exemplo, pode ter origem em uma pneumonia, que é uma infecção dos pulmões, uma infecção de urina, uma infecção de pele e partes moles”, detalhou Victor.

Faustão foi internado com uma infecção bacteriana aguda, o que é o mais comum segundo o infectologista. “Qualquer microrganismo pode causar sepse, mas os agentes mais comuns são as bactérias. A sepse é ocasionada por uma resposta desregulada do sistema imunológico do corpo da pessoa a esse processo infeccioso. E essa resposta desregulada, ela leva a comprometimento de órgãos e sistemas”, explicou o doutor, sobre o diagnóstico.

De acordo com o médico o risco de óbito é grande: “A pessoa pode ter, por exemplo, uma disfunção no rins, uma disfunção no fígado, alterações cardiovasculares, alterações respiratórias e essas condições levam a um risco aumentado de uma condição grave  que é, de uma forma mais extrema, o óbito”.

É possível tratar!

Porém, Victor ponderou que existem formas de administrar essa condição clinicamente, para evitar um descontrole do quadro e a morte. “É muito importante reconhecer precocemente os sinais de sepse, para começar as intervenções da forma mais precoce possível. Coletar os exames que são indicados e iniciar também no tempo adequado antibioticoterapia intravenosa direcionada para o principal foco suspeito”, alertou Victor.

Existem fatores de risco para o desenvolvimento da sepse que precisam ser levado em consideração para a prevenção e diagnóstico precoce. “Pessoas imunodeprimidas, ou seja, que tem algum comprometimento do sistema imunológico, elas têm um risco aumentado para sepse. Pessoas não vacinadas para as doenças que são imunopreveníveis, ou seja, que a gente consegue prevenir com vacina, também estão com risco aumentado para a condição, além dos fatores de risco inerentes a cada tipo de infecção”, destacou o infectologista.

Leia mais

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Por que Faustão recebeu 4 órgãos? Entenda como funciona fila de transplantes no Brasil

Por que Faustão recebeu 4 órgãos? Entenda como funciona fila de transplantes no Brasil

Imagem - Filho de Faustão agradece orações e atualiza estado de saúde do pai: 'Ele é muito forte'

Filho de Faustão agradece orações e atualiza estado de saúde do pai: 'Ele é muito forte'

O boletim médico mais recente de Fausto Silva pode ser lido na íntegra abaixo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático do Einstein Hospital Israelita; Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde do Einstein Hospital Israelita"

Leia mais

Imagem - Veja como utilizar a estampa poá com estilo

Veja como utilizar a estampa poá com estilo

Imagem - Veja maneiras eficazes de aliviar os sintomas da fibromialgia

Veja maneiras eficazes de aliviar os sintomas da fibromialgia

Imagem - Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de agosto de 2025

Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de agosto de 2025

Mais recentes

Imagem - Por que você deve levar seu filho para se divertir nas fazendinhas pedagógicas

Por que você deve levar seu filho para se divertir nas fazendinhas pedagógicas
Imagem - Dermatologistas apontam 6 atitudes que pioram suas manchas na pele

Dermatologistas apontam 6 atitudes que pioram suas manchas na pele
Imagem - Grávida, Carol Peixinho se declara a Thiaguinho no Dia dos Pais: 'Bento é um menino de sorte'

Grávida, Carol Peixinho se declara a Thiaguinho no Dia dos Pais: 'Bento é um menino de sorte'

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil