ATUALIZAÇÃO DO QUADRO

Faustão teve sepse e precisou passar por dois transplantes, informa boletim

Apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde maio

Elis Freire

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 22:14

Faustão Crédito: Reprodução

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou através de boletim divulgado nesta quinta-feira (7) que o apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, está internado desde de 21 de maio e atualizou o quadro do apresentador. De acordo com boletim que o Metrópoles teve acesso, ele passou por dois transplantes nos últimos dois dias, de fígado e de rim, e enfrentou um quadro de sepse.

Segundo a OMS, sepse é uma condição de risco que ocorre quando o sistema imunológico reage de forma exagerada a uma infecção, causando lesão nos próprios tecidos e órgãos. Essa resposta desregulada pode evoluir para choque séptico, falência múltipla de órgãos e morte, especialmente se o diagnóstico e o tratamento não forem rápidos.

O motivo da hospitalização de Fausto Silva foi um quadro de infecção bacteriana aguda e, conforme o boletim, o famoso foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira (6) e nesta quinta-feira passou por um retransplante renal. Este é o terceiro rim que o apresentador recebe ao longo da vida.

"O hospital foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo após a confirmação da compatibilidade dos órgãos, todos provenientes de um mesmo doador e os procedimentos foram realizados", informou o hospital. Segundo o Albert Einstein, o retransplante do rim já estava planejado há um ano.

O boletim explicou ainda que o comunicador foi submetido a controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional para estabilizar o quadro de saúde. Os procedimentos realizados indicam um caso grave, que demanda atenção da equipe médica para evitar uma falência dos órgãos, o que é possível na evolução de um quadro de sepse.

