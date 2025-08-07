Acesse sua conta
Faustão teve sepse e precisou passar por dois transplantes, informa boletim

Apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde maio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 22:14

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou através de boletim divulgado nesta quinta-feira (7) que o apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, está internado desde de 21 de maio e atualizou o quadro do apresentador. De acordo com boletim que o Metrópoles teve acesso, ele passou por dois transplantes nos últimos dois dias, de fígado e de rim, e enfrentou um quadro de sepse.

Segundo a OMS, sepse é uma condição de risco que ocorre quando o sistema imunológico reage de forma exagerada a uma infecção, causando lesão nos próprios tecidos e órgãos. Essa resposta desregulada pode evoluir para choque séptico, falência múltipla de órgãos e morte, especialmente se o diagnóstico e o tratamento não forem rápidos.

O motivo da hospitalização de Fausto Silva foi um quadro de infecção bacteriana aguda e, conforme o boletim, o famoso foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira (6) e nesta quinta-feira passou por um retransplante renal. Este é o terceiro rim que o apresentador recebe ao longo da vida. 

"O hospital foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo após a confirmação da compatibilidade dos órgãos, todos provenientes de um mesmo doador e os procedimentos foram realizados", informou o hospital. Segundo o Albert Einstein, o retransplante do rim já estava planejado há um ano.

O boletim explicou ainda que o comunicador foi submetido a controle infeccioso, reabilitação clínica e nutricional para estabilizar o quadro de saúde. Os procedimentos realizados indicam um caso grave, que demanda atenção da equipe médica para evitar uma falência dos órgãos, o que é possível na evolução de um quadro de sepse. 

Leia na íntegra:

Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

