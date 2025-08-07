Acesse sua conta
Lembra dele? Ator escondeu do elenco de 'Caras de Bocas' que tinha câncer

Ator que interpretou estudante de gastronomia na novela sofria com doença grave

  • F

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 21:12

Ator se mudou para São Paulo para viver sonho
Ator se mudou para São Paulo para viver sonho

O que valeria para ir atrás de um sonho? A vida de ator é cheia de perrengues, além de exigir muito esforço e dedicação para alcançar a fama e conseguir grandes produções, a exemplo de emissoras como a Rede Globo.

No entanto, seria que valeria comprometer a saúde para estar uma produção de sucesso e destaque? “Caras e Bocas”, de 2009, foi um dos grandes sucessos da TV Globo. A novela que hoje é exibida pelo canal Globoplay Novelas e está cotada para substituir “História de Amor” (1995) no quadro “Edição Especial”, que exibe tramas mais leves das sete, traz diversos personagens que são lembrados até hoje.

No folhetim leve e engraçado de Walcyr Carrasco, o ator Dener Pacheco viveu o jovem Renan, um estudante de gastronomia com transtornos mentais, apaixonado por Vanessa (Sophie Charlotte) e enteado de Amarilys (Guilhermina Guinle).

O que poucas pessoas sabem é que o ator escondia um câncer agressivo enquanto participava das gravações da novela. A trama foi a única do ator.

O ator, que nasceu em Tubarão, interior de Santa Catarina, se mudou para São Paulo, aos 14 anos, para trabalhar como garçom até conseguir ingressar na carreira de modelo, em que teve êxito por muito tempo.

No entanto, tristemente a carreira do ator foi breve. Após o término de “Caras e Bocas”, em 6 de março, Dener morreu, aos 28 anos. Na época, ele foi internado em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após sentir fortes dores no abdômen.

Ao realizar exames, foram detectados tumores agressivos no estômago e pulmões do ator. A notícia pegou vários atores de “Caras e Bocas” de surpresa, pois Dener não tinha contado a ninguém do elenco sobre a doença.

A atriz Suzana Pires (Ivonete), que era do mesmo núcleo do ator na novela, expressou sua dor ao saber da notícia da morte do ator, através do X, na época, Twitter.

"Eu sempre achei que as pessoas alegres só morressem bem velhinhas, depois de terem feito muitas pessoas sorrirem", escreveu, após ter a confirmação da morte do amigo. "Está um dia muito triste. Muito difícil. Mas, ele deve estar fazendo alguém rir lá em cima e não vai curtir minha choradeira”, concluiu, em 2010.

O ator Miguel Rômulo (Felipe), que também fez "Caras e bocas", prestou sua homenagem ao amigo. "Era tão querido que Deus o quis por perto para ajudar a cuidar de nós daqui para frente, anjo, amigo e acima de tudo, o Dener!".

Maria Clara Gueiros e Wagner Santisteban também manifestaram sua surpresa e tristeza com a notícia através do Twitter.

Rachel Ripani (Tatiana) contou na rede social na época que esteve com Dener no carnaval e que deu uma "bronca" no amigo porque ele estava tomando muito remédio. "Meu Deus, não pode ser", escreveu a atriz. "Dener Pacheco: gente boníssima, engraçado, inteligente e espirituoso. Apenas começando na carreira.Vamos sentir sua falta querido", concluiu.

Dener havia retirado um tumor na garganta. Nos últimos meses de vida, o câncer teria se espalhado para a boca e outros órgãos como estômago e pulmões.

