Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira 4 estilos de barba para renovar o visual no Dia dos Pais

Veja técnicas para deixar os fios mais bonitos e alinhados, valorizando os traços do rosto

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:29

Cuidar da barba destaca os traços e fortalece a autoestima (Imagem: Stock 4you | Shutterstock)
Cuidar da barba destaca os traços e fortalece a autoestima Crédito: Imagem: Stock 4you | Shutterstock

Cuidar da barba virou sinônimo de estilo, mas também de identidade. No embalo do Dia dos Pais, ela ganha um novo significado. Mais do que um visual alinhado, ela pode ser um elo entre gerações, um gesto de autocuidado que aproxima, conecta e fortalece vínculos. Seja ao marcar uma ida juntos à barbearia ou ao trocar dicas diante do espelho, pode ser um presente simbólico, que carrega afeto e identidade.

Inove no visual

Headshot portrait of serious young man with long beard and mustache. Handsome bearded man posing with hands crossed on his chest, looking at camera, standing in his shop por Reprodução | Freepik
Groomed bearded man with tattooes is posing at dark photo studio. por Reprodução | Freepik
Portrait of serious middle age bearded male dressed in plaid flannel shirt over grey background. por Reprodução | Freepik
Homens por Reprodução | Freepik
Homens por Reprodução | Freepik
1 de 5
Headshot portrait of serious young man with long beard and mustache. Handsome bearded man posing with hands crossed on his chest, looking at camera, standing in his shop por Reprodução | Freepik

Além de reforçar o estilo pessoal, a barba é também uma moldura para o rosto, capaz de valorizar traços, transformar a aparência e até influenciar a postura de quem a usa. “Quando bem trabalhada, ela fortalece a autoestima e transmite confiança”, afirma o barbeiro Lucas Cavalcanti (Caval), expert do Instituto Embelleze e CEO da Caval BarberShop.

Nos últimos anos, a forma como os homens se relacionam com a barba também mudou. A busca por praticidade continua, mas hoje ela vem acompanhada de mais sofisticação. Mesmo nos visuais mais simples, o cuidado com os fios ganhou intenção. A barba se tornou um recurso para expressar personalidade, seja no dia a dia ou em momentos especiais, como o Dia dos Pais.

A seguir, confira quatro estilos que estão em alta e podem inspirar pais, filhos e todos que querem renovar o visual nesta data especial.

1. Fade na barba

O estilo fade cria um degradê na barba e deixa o visual limpo e moderno (Imagem: Kateryna Onyshchuk | Shutterstock)
O estilo fade cria um degradê na barba e deixa o visual limpo e moderno Crédito: Imagem: Kateryna Onyshchuk | Shutterstock

Inspirado no corte fade dos cabelos, esse estilo cria um degradê suave entre a costeleta e a barba, com transição gradual até o queixo. Exige habilidade com a máquina em diferentes alturas de pente e alinhamento com o corte de cabelo. “É um visual limpo e moderno, com cara de quem acabou de sair do salão”, afirma Caval.

2. Design geométrico e milimétrico

O design geométrico e milimétrico ajuda a definir os traços do rosto (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
O design geométrico e milimétrico ajuda a definir os traços do rosto Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Aqui, a barba é esculpida com linhas bem definidas nas bochechas, na mandíbula e no pescoço. Os contornos retos e ângulos marcados criam um efeito de impacto visual. “Com os contornos certos, é possível alongar o rosto , afinar o maxilar ou reforçar traços masculinos”, explica o barbeiro.

3. Pigmentação capilar e camuflagem de falhas

Pigmentos específicos podem ser usados para dar a impressão de uma barba mais cheia e uniforme (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
Pigmentos específicos podem ser usados para dar a impressão de uma barba mais cheia e uniforme Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Para quem tem falhas ou fios ralos, essa técnica utiliza pigmentos específicos para dar a impressão de uma barba mais cheia e uniforme. Pode ser feita com pincel ou aerógrafo, com efeito que pode durar até uma semana. “É uma solução técnica e rápida para eventos, ensaios ou para dar aquele ‘up’ na autoestima”, comenta o profissional.

4. Barba curta modelada

A barba curta modelada é ideal para quem prefere praticidade (Imagem: New Africa | Shutterstock)
A barba curta modelada é ideal para quem prefere praticidade Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Ideal para quem prefere praticidade ou mora em regiões mais quentes. A barba é mantida em comprimento baixo, rente ao rosto, valorizando o contorno da mandíbula. “O segredo está nos detalhes: manter o comprimento uniforme, alinhar o bigode e desenhar bem o pescoço. Parece simples, mas faz toda a diferença”, ressalta Caval.

De pai pra filho

Seja você do time dos barbudos convictos, dos pais que mantêm só o cavanhaque ou dos filhos que estão começando a cultivar os fios, o Dia dos Pais pode ser o momento ideal para reforçar esse cuidado com intenção. É sobre presença e sobre como, até nos detalhes do rosto, pode morar uma história compartilhada.

Por Denyze Moreira

Mais recentes

Imagem - Como identificar e evitar o mofo no inverno? Confira

Como identificar e evitar o mofo no inverno? Confira
Imagem - Aprenda a fazer 5 chás para fortalecer a imunidade no inverno

Aprenda a fazer 5 chás para fortalecer a imunidade no inverno
Imagem - Gosta de gratinado? Veja 5 receitas para um almoço prático e saboroso

Gosta de gratinado? Veja 5 receitas para um almoço prático e saboroso

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil
02

Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil

Imagem - 300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
03

300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Imagem - Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares
04

Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares