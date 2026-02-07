QUEM PEDE, PEDE

Talento baiano, DJ Pedro Chamusca abre apresentação de Ivete no Pré-Carnaval de São Paulo

Durante o Carnaval oficial, DJ estará no circuito Dodô, em camarotes e palcos de Salvador

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:46

DJ Pedro Chamusca Crédito: Divulgação

O Parque Ibirapuera, em São Paulo, ficou lotado na manhã deste sábado (7) para receber duas figuras ilustres da Bahia no Pré-Carnaval. Antes de Ivete Sangalo comandar o desfile do bloco Quem Pede, Pede, o DJ Pedro Chamusca abriu a folia com um repertório autoral e repleto de identidade.

No set, Chamusca animou o público com remixes próprios e músicas que já conquistaram a galera. O destaque ficou por conta de “Mega Acumulada”, lançamento recente e aposta do artista para embalar o Carnaval de 2026.

DJ Pedro Chamusca 1 de 4

“Foi uma experiência incrível, um verdadeiro privilégio viver o Carnaval de São Paulo e tocar para a multidão que tomou o Ibirapuera. Tudo ficou ainda mais especial por dividir essa festa com a rainha Ivete Sangalo, uma inspiração e referência para todos que amam o Carnaval. Foi uma grande celebração, daquelas que ficam para sempre na memória”, comemorou Chamusca.

Carnaval de Salvador

Após a folia pré-momesca, o DJ retorna a Salvador para se apresentar no circuito Dodô (Barra-Ondina) pelo quarto ano consecutivo, comandando um trio sem cordas patrocinado pelo Bradesco. O artista também se apresenta no Camarote Salvador, Camarote Bradesco PIER, Torre Beats, no Farol da Barra, além dos palcos oficiais da Prefeitura.