Talento baiano, DJ Pedro Chamusca abre apresentação de Ivete no Pré-Carnaval de São Paulo

Durante o Carnaval oficial, DJ estará no circuito Dodô, em camarotes e palcos de Salvador

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:46

O Parque Ibirapuera, em São Paulo, ficou lotado na manhã deste sábado (7) para receber duas figuras ilustres da Bahia no Pré-Carnaval. Antes de Ivete Sangalo comandar o desfile do bloco Quem Pede, Pede, o DJ Pedro Chamusca abriu a folia com um repertório autoral e repleto de identidade.

No set, Chamusca animou o público com remixes próprios e músicas que já conquistaram a galera. O destaque ficou por conta de “Mega Acumulada”, lançamento recente e aposta do artista para embalar o Carnaval de 2026.

“Foi uma experiência incrível, um verdadeiro privilégio viver o Carnaval de São Paulo e tocar para a multidão que tomou o Ibirapuera. Tudo ficou ainda mais especial por dividir essa festa com a rainha Ivete Sangalo, uma inspiração e referência para todos que amam o Carnaval. Foi uma grande celebração, daquelas que ficam para sempre na memória”, comemorou Chamusca.

Carnaval de Salvador

Após a folia pré-momesca, o DJ retorna a Salvador para se apresentar no circuito Dodô (Barra-Ondina) pelo quarto ano consecutivo, comandando um trio sem cordas patrocinado pelo Bradesco. O artista também se apresenta no Camarote Salvador, Camarote Bradesco PIER, Torre Beats, no Farol da Barra, além dos palcos oficiais da Prefeitura.

Com sets em formato open format, Chamusca transita entre funk, música eletrônica, pagode e rap, dialogando com diferentes públicos. DJ e produtor musical, ele integra a nova geração da cena baiana e amplia sua projeção nacional com apresentações em grandes eventos pelo país.

