‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’ estreia nos cinemas de Salvador! Veja onde ver filme

Felipe Sena
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 21:53
Um clássico da Sessão da Tarde, na TV Globo, “Uma Sexta-feira Muito Louca” (2003), protagonizado por Lindsay Lohan, que está de volta a Hollywood, marcou gerações, sobretudo dos anos 2000. Nesta quinta-feira (7), sua continuação, “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” estreou nos cinemas do Brasil, e claro, que Salvador não iria ficar de fora.
'Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda'
O filme marca o reencontro das atrizes Lindsay Lohan e Jame Lee Curtis nos papéis das autênticas e divertidas Anna e Tess Coleman, desta vez em fases diferentes da vida, mais com um toque de nostalgia e revival, pois as duas estão mais uma vez envolvidas na troca mágica de corpos.
Na nova produção, Anna agora é mãe de uma filha e se prepara para ser madrasta, enquanto Tess, agora avó e ganhadora de um Oscar, também está em um momento de grandes mudanças.
Quando suas vidas se cruzam novamente, enfrentando os desafios de duas famílias se unindo, Tess e Anna descobrem que, de algum modo, o raio pode cair duas vezes. Uma nova crise de identidade se aproxima, e as duas terão que aprender mais uma vez a lidar com a transformação de suas vidas de maneira inesperada e cheia de surpresas.
O elenco reúne nomes do filme original, como Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Stephen Tobolowsky, Rosalind Chao e Lucille Soong, e inclui as novidades Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan. A direção é de Nisha Ganatra, com roteiro assinado por Elyse Hollander.
O filme que era aguardado ansiosamente pelos fãs dos anos 2000 pode ser visto em todos os cinemas de Salvador.