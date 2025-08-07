VEJA DETALHES

‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’ estreia nos cinemas de Salvador! Veja onde ver filme

Lindsay Lohan está de volta em mais uma troca geracional na continuação do filme que foi sucesso nos anos 2000

Felipe Sena

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 21:53

Continuação de clássico dos anos 2000 está nos cinemas Crédito: Reprodução | Studios Disney

Um clássico da Sessão da Tarde, na TV Globo, “Uma Sexta-feira Muito Louca” (2003), protagonizado por Lindsay Lohan, que está de volta a Hollywood, marcou gerações, sobretudo dos anos 2000. Nesta quinta-feira (7), sua continuação, “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” estreou nos cinemas do Brasil, e claro, que Salvador não iria ficar de fora.

O filme marca o reencontro das atrizes Lindsay Lohan e Jame Lee Curtis nos papéis das autênticas e divertidas Anna e Tess Coleman, desta vez em fases diferentes da vida, mais com um toque de nostalgia e revival, pois as duas estão mais uma vez envolvidas na troca mágica de corpos.

Na nova produção, Anna agora é mãe de uma filha e se prepara para ser madrasta, enquanto Tess, agora avó e ganhadora de um Oscar, também está em um momento de grandes mudanças.

Quando suas vidas se cruzam novamente, enfrentando os desafios de duas famílias se unindo, Tess e Anna descobrem que, de algum modo, o raio pode cair duas vezes. Uma nova crise de identidade se aproxima, e as duas terão que aprender mais uma vez a lidar com a transformação de suas vidas de maneira inesperada e cheia de surpresas.

O elenco reúne nomes do filme original, como Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Stephen Tobolowsky, Rosalind Chao e Lucille Soong, e inclui as novidades Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan. A direção é de Nisha Ganatra, com roteiro assinado por Elyse Hollander.