SUSTO

Pai se joga no mar para salvar filha que caiu de navio da Disney

Dupla ficou cerca de 10 minutos na água antes de ser resgatada por bote de apoio

Carol Neves

Publicado em 1 de julho de 2025 às 09:11

Navio da Disney Crédito: Divulgação

Um momento de desespero e coragem marcou o fim de um cruzeiro da Disney no domingo (29), quando um pai se atirou no oceano para salvar sua filha pequena, que havia caído no mar de um dos andares do navio Disney Dream, que tem 14 andares. O incidente ocorreu no último dia da viagem, quando a embarcação retornava para Fort Lauderdale, na Flórida, após quatro dias nas Bahamas.>

De acordo com testemunhas, a menina caiu quando era fotografada pelo pai em frente a uma grade do navio. Imediatamente após o acidente, foi emitido um alerta de “pessoa ao mar”, e a equipe da embarcação iniciou uma operação de resgate, mas o pai não esperou, pulando na água atrás da garota.>

Segundo relatos, pai e filha ficaram cerca de dez minutos na água antes de serem localizados e salvos. “O navio estava se movendo rápido, muito rápido. É incrível o quão rápido as pessoas se tornavam pequenos pontos no mar, e então você as perdia de vista”, contou a passageira Laura Amador à CBS News.>

Ainda conforme Amador, o capitão manobrou o navio para reduzir a velocidade e dar meia-volta. Um bote de resgate foi lançado com tripulantes a bordo, que conseguiram localizar e resgatar os dois. Passageiros aplaudiram quando pai e filha foram retirados com segurança do mar.>

Um dos passageiros, Gar Frantz, também descreveu a tensão do momento à NBC News: “Nós vimos tudo, dava para ver duas coisinhas pequenas (no horizonte)... foi uma loucura, foi horrível.”>

Em comunicado, a Disney Cruise Line confirmou a ocorrência, mas não forneceu detalhes sobre os envolvidos. “A tripulação a bordo do Disney Dream resgatou rapidamente dois passageiros da água”, informou a empresa. “Parabenizamos nossos tripulantes por suas habilidades excepcionais e ações rápidas, que garantiram o retorno seguro dos dois passageiros ao navio em poucos minutos.”>