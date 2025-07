FOI DETIDA

Namorada de menor que matou família no RJ também planejava assassinar os pais

Casal tinha relacionamento à distância

Esther Morais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 12:02

Família do adolescente Crédito: Reprodução/redes sociais

A namorada do adolescente de 14 anos que matou a família no Rio de Janeiro também planejava assassinar os pais, segundo investigações da Polícia Civil. A menina, de 15 anos, foi apreendida em Água Boa (MT), na segunda-feira (30). As informações são do g1 Mato Grosso. >

O casal teria se conhecido pela internet, durante um jogo online, e a motivação do crime no RJ foi a desaprovação dos pais em relação ao namoro. A identidade de ambos não foi divulgada. >

"Pelo contexto dos diálogos, assim que eles se unissem em Mato Grosso matariam os pais da adolescente. O objetivo final deles era ficar juntos e matar todos aqueles que os impedissem de viver esse amor proibido entre eles", disse o delegado responsável pelo caso, Matheus Soares Augusto. >

A jovem já havia sido ouvida na última quinta-feira (26), em Água Boa, no Mato Grosso, onde reside. O depoimento, que foi feito ao lado da mãe e durou cerca de duas horas, foi enviado para a Polícia Civil do Rio de Janeiro e agora faz parte da investigação do caso.>

De acordo com a polícia, os investigadores ficaram impressionados pela “frieza” da garota ao narrar o crime. Ela ainda teria acompanhado o assassinato em tempo real, conversando com o garoto durante e após os homicídios cometidos no sábado (21). Segundo o adolescente, os dois se conheceram em 2019, enquanto jogavam jogos online. Na época, ele tinha oito anos e ela, nove.>

O adolescente deve responder por triplo homicídio duplamente qualificado por impossibilidade de defesa das vítimas, que estavam dormindo no momento do crime, além de motivação fútil. A Justiça decidiu pela internação provisória do jovem.

