REPERCUSSÃO

'Se meu 'crime' for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado', diz Eduardo Bolsonaro

Deputado federal e o pai, Jair Bolsonaro, foram indiciados pela Polícia Federal por coação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito

Tharsila Prates

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 22:07

Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, licenciado nos Estados Unidos, comentou o indiciamento da Polícia Federal por coação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Na rede social X, ele divulgou uma nota, dizendo que tomou conhecimento da notícia pela imprensa e que considera importante esclarecer cinco pontos.

No primeiro deles, diz que a atuação nos Estados Unidos "jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional".

O deputado afirma causar "espanto que a Polícia Federal (PF) aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas não identifique os autores. Se a tese da PF é de que haveria intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava em minhas mãos, mas sim em autoridades americanas, como o presidente Donald Trump, o Secretário Marco Rubio ou o Secretário do Tesouro Scott Bessent. Por que, então, a PF não os incluiu como autores? Omissão? Falta de coragem?"

Eduardo lembra ainda que vive "sob a jurisdição americana e, portanto, plenamente amparado pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição".

"É lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais, entre pai e filho e seus aliados. O objetivo é evidente: não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político", escreve o parlamentar licenciado.

Por fim, diz: "Se o meu 'crime' for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão".

Eduardo e Jair Bolsonaro, ambos do PL, foram indiciados pelos crimes de coação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.

No relatório de 170 páginas da PF, os delegados Leandro Almada, Rafael Caldeira e Itawan Pereira descrevem o passo a passo dos crimes cometidos pela família Bolsonaro - o relatório também resultou em medidas contra o pastor Silas Malafaia, alvo de busca e apreensão e de retenção de passaporte nesta quarta-feira (20).