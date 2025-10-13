TELEVISÃO

Menina que acertou quem matou Odete Roitman na primeira versão de Vale Tudo teve prêmio confiscado por Collor

Laura Boaventura recebeu bolada por apostar em Leila como assassina da ricaça

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:51

Laura Boaventura acertou assassino de Odete Roitman na primeira versão de Vale Tudo Crédito: Reprodução

Na época da primeira versão de "Vale Tudo", em 1988, foi realizado um concurso nacional com prêmios em dinheiro para quem acertasse o grande enigma da novela: quem matou Odete Roitman? A vencedora foi uma adolescente de 14 anos, a mineira Laura Boaventura Andrade. Ela apostou em Leila, personagem de Cássia Kis, e ganhou 5 milhões de cruzados, equivalente a cerca de R$ 110 mil hoje. Mas parte do dinheiro sofreu bloqueio pelo Plano Collor.

Em uma entrevista ao portal O Tempo, Laura contou como a brincadeira, realizada pela marca Caldos Maggi, transformou sua vida e a de sua família. "Eu assistia à novela com o meu avô e a gente ficava tentando adivinhar. Escrevi três cartas com o nome da Leila e rezava todo dia para ganhar o prêmio e ajudar minha mãe", disse. "Ajudar minha mãe e ver a alegria dela foi o melhor de tudo", completou.

O valor recebido ajudou a pagar a escola, quitar dívidas e comprar um videocassete, sonho de consumo da época. Mas, pouco mais de um ano depois, parte do dinheiro que havia sido guardado na poupança foi bloqueada pelo confisco do Plano Collor, em 1990.

Na época, o dinheiro depositado nas cadernetas de poupança foi confiscado, em um dos momentos mais marcantes da história econômica do Brasil pós-redemocratização. Ele fazia parte de um pacote econômico editado por Fernando Collor de Mello no dia seguinte de sua posse, no dia 15 de março de 1990.