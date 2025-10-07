Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:00
Em 1988, o grande enigma de Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman? Mobilizou o país e inspirou um concurso nacional com milhões de participantes. Entre as cartas enviadas, três vinham de Laura Boaventura Andrade, de 14 anos, todas com a mesma aposta certeira: a assassina era Leila, personagem de Cássia Kis. Uma dessas cartas foi sorteada, e a jovem mineira ganhou 5 milhões de cruzados, equivalentes a cerca de R$ 110 mil hoje.
“Eu estava de férias em Ubatuba e só percebi que tinha ganhado quando vi minha carta na TV”, lembra Laura, que logo se tornou sensação nacional. O prêmio ajudou a família a quitar dívidas, embora parte tenha sido bloqueada pelo confisco do Plano Collor, no ano seguinte.
Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988
Mais de três décadas depois, Laura acompanha o remake da novela ao lado da filha, Alice, de 9 anos, e mantém o faro investigativo. Em entrevista recente, ela revelou um novo palpite sobre os suspeitos do mistério atual: “Na época, apostei no Freitas porque achei que seria alguém improvável. Hoje, observo as pistas com atenção e acho que cada detalhe conta”, comentou.
5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Laura, que hoje faz bolos artesanais e compartilha suas criações no Instagram @bolos_da_laurinha, diz que o espírito de detetive segue vivo. “Sempre gostei de analisar cada cena, cada personagem. É divertido ver como os mistérios atravessam gerações e continuam a fascinar o público”, conclui.
A autora, Manoela Dias, gravou dez finais diferentes, envolvendo os cinco principais suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira) e nem mesmo o elenco sabe a verdadeira identidade do assassino.