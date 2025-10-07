Acesse sua conta
Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

Laura Boaventura Andrade previu a vilã Leila como assassina em meio a milhões de apostas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:00

Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988 Crédito: Reprodução

Em 1988, o grande enigma de Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman? Mobilizou o país e inspirou um concurso nacional com milhões de participantes. Entre as cartas enviadas, três vinham de Laura Boaventura Andrade, de 14 anos, todas com a mesma aposta certeira: a assassina era Leila, personagem de Cássia Kis. Uma dessas cartas foi sorteada, e a jovem mineira ganhou 5 milhões de cruzados, equivalentes a cerca de R$ 110 mil hoje.

“Eu estava de férias em Ubatuba e só percebi que tinha ganhado quando vi minha carta na TV”, lembra Laura, que logo se tornou sensação nacional. O prêmio ajudou a família a quitar dívidas, embora parte tenha sido bloqueada pelo confisco do Plano Collor, no ano seguinte.

Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988

Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988
Leila matou Odete Roitman em 'Vale tudo', 1988
Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988 por Reprodução
Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988 por Reprodução
Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988 por Reprodução
Leila: Cássia Kis no passado e Carolina Dieckmmann no remake
Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988 por Reprodução

Mais de três décadas depois, Laura acompanha o remake da novela ao lado da filha, Alice, de 9 anos, e mantém o faro investigativo. Em entrevista recente, ela revelou um novo palpite sobre os suspeitos do mistério atual: “Na época, apostei no Freitas porque achei que seria alguém improvável. Hoje, observo as pistas com atenção e acho que cada detalhe conta”, comentou.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

Laura, que hoje faz bolos artesanais e compartilha suas criações no Instagram @bolos_da_laurinha, diz que o espírito de detetive segue vivo. “Sempre gostei de analisar cada cena, cada personagem. É divertido ver como os mistérios atravessam gerações e continuam a fascinar o público”, conclui.

A autora, Manoela Dias, gravou dez finais diferentes, envolvendo os cinco principais suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira) e nem mesmo o elenco sabe a verdadeira identidade do assassino.

