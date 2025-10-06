LARGOU O VERBO

Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga detona Manuela Dias, após rumo de ‘Vale Tudo’: ‘faltou talento’

Decorador já tinha usado as redes sociais para externar seu desagrado com o rumo da novela clássica

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:18

Viúvo de Gilberto Braga fez críticas à Manuela Dias Crédito: Reprodução | Instagram

“Vale Tudo” é um dos maiores marcos da teledramaturgia brasileira. A trama que traz a complexidade de personagens e do ‘jeitinho brasileiro’, chegou a bater 81 pontos no Ibope do Rio no dia em que foi exibida a cena da morte de Odete Roitman, na época interpretada pela atriz Beatriz Segall, hoje vivida por Débora Bloch.

Elenco de "Vale Tudo" 1 de 17

O remake deste ano que até começou bem e também chegou a bater picos de audiência no episódio exibido na última quinta-feira (2), com a volta do filho escondido por Odete, Leonardo, interpretado por Guilherme Magon, contudo, a novela desandou no meio do caminho. Inclusive as muitas críticas são voltadas a Manuela Dias, autora do remake, que mudou drasticamente o remake do clássico folhetim.

Um dos objetivos de Manuela era trazer temas atuais para uma trama que completou 32 anos, mas muito do que foi feito não agradou nenhum pouco o público. Inclusive, nem Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga, autor que escreveu a versão original da trama.

“Pessoalmente acho que faltou talento, humildade perante à obra, elegância nos diálogos, refinamento na psicologia dos personagens e, principalmente, falta de conhecimento dos grandes clássicos da literatura, do cinema e também das novelas”, escreveu o decorador que já tinha criticado a autora antes.

Na última quinta, quando aconteceu a tão esperada volta do filho renegado de Odete, Gilberto Braga fez um post no Instagram fazendo trocadilhos com uma famosa frase de Odete na trama.