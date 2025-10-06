Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga detona Manuela Dias, após rumo de ‘Vale Tudo’: ‘faltou talento’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:18
“Vale Tudo” é um dos maiores marcos da teledramaturgia brasileira. A trama que traz a complexidade de personagens e do ‘jeitinho brasileiro’, chegou a bater 81 pontos no Ibope do Rio no dia em que foi exibida a cena da morte de Odete Roitman, na época interpretada pela atriz Beatriz Segall, hoje vivida por Débora Bloch.
Elenco de "Vale Tudo"
O remake deste ano que até começou bem e também chegou a bater picos de audiência no episódio exibido na última quinta-feira (2), com a volta do filho escondido por Odete, Leonardo, interpretado por Guilherme Magon, contudo, a novela desandou no meio do caminho. Inclusive as muitas críticas são voltadas a Manuela Dias, autora do remake, que mudou drasticamente o remake do clássico folhetim.
Um dos objetivos de Manuela era trazer temas atuais para uma trama que completou 32 anos, mas muito do que foi feito não agradou nenhum pouco o público. Inclusive, nem Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga, autor que escreveu a versão original da trama.
“Pessoalmente acho que faltou talento, humildade perante à obra, elegância nos diálogos, refinamento na psicologia dos personagens e, principalmente, falta de conhecimento dos grandes clássicos da literatura, do cinema e também das novelas”, escreveu o decorador que já tinha criticado a autora antes.
Na última quinta, quando aconteceu a tão esperada volta do filho renegado de Odete, Gilberto Braga fez um post no Instagram fazendo trocadilhos com uma famosa frase de Odete na trama.
“Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga”, escreveu Edgar com um ‘X’ vermelho na imagem da capa da novela. O viúvo do autor da versão original da trama não é o único desagradado com o rumo que a trama tomou ao longo dos meses. Várias pessoas que acompanham a trama, também já teceram diversas críticas a Manuela Dias nas redes sociais.