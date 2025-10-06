Acesse sua conta
Boninho explica por que The Voice Brasil estreia no dia do assassinato de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Reality musical estreia nesta segunda (6) e promete uma disputa direta com a Globo

  Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:30

Boninho explica coincidência entre estreia do The Voice Brasil no SBT e morte de Odete Roitman em Vale Tudo
Boninho explica coincidência entre estreia do The Voice Brasil no SBT e morte de Odete Roitman em Vale Tudo Crédito: Reprodução

O destino pregou uma peça curiosa na TV brasileira. O The Voice Brasil estreia no SBT nesta segunda-feira (06), exatamente no mesmo dia em que a Globo exibe um dos momentos mais marcantes da teledramaturgia: o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo.

Questionado sobre a coincidência, o diretor J. B. Oliveira, o Boninho, garantiu que não houve estratégia para “competir” diretamente com a novela. Segundo ele, a data foi escolhida muito antes da definição do capítulo especial. “Não vai atrapalhar. Depois que acabar Vale Tudo, vocês colocam no SBT”, brincou o produtor em coletiva de imprensa.

A escolha do dia levou em consideração a final do reality. Como o último episódio precisa ser transmitido ao vivo, a prioridade da produção foi ajustar a agenda dos técnicos; Péricles, Mumuzinho, Matheus & Kauan e Duda Beat. A partir da data da grande decisão, foi feito o cálculo retroativo que determinou a estreia.

Boninho ainda explicou que a decisão foi tomada em conjunto com o SBT e a Disney. A Globo, por sua vez, só definiu a exibição da morte de Odete Roitman mais recentemente, já que o mistério só seria revelado no último mês de Vale Tudo.

The Voice Brasil no SBT

Péricles é um dos novos jurados do reality musical
Mumuzinho e Péricles
Daniela Beyruti, presidente do SBT
Mumuzinho, Péricles, Duda Beat e Matheus e Kauã
Novo cenários do The Voice Brasil
Boninho e Tiago Leifert retomam parceria em nova fase do The Voice Brasil
Mumuzinho está entre os novos jurados do The Voice
Péricles é um dos novos jurados do reality musical

O SBT, no entanto, não perdeu a chance de usar a coincidência a seu favor. Seguindo a cartilha que Silvio Santos utilizava nos anos 1980 e 1990, a emissora apostou em chamadas que citam diretamente a concorrência. “Amanhã, 22h30, após a morte da Odete, venha se divertir com a gente no The Voice Brasil”, anunciou o canal em um comercial exibido no domingo (05).

A tática resgata uma velha guerra de audiência. Em 1988, por exemplo, o SBT estreou o Cinema em Casa com o filme Rambo, forçando a Globo a exibir dois capítulos de Vale Tudo na mesma noite. Nos anos seguintes, a emissora repetiu a estratégia em outras ocasiões, como nas novelas Éramos Seis (1994) e Revelação (2008).

Enquanto a Globo aposta na nostalgia e no suspense da pergunta “Quem matou Odete Roitman?”, o SBT promete emoção, música e competição com o retorno do The Voice Brasil, agora sob seu comando. 

