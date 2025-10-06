variedades

4 características do cachorro da raça pastor de Shetland

Ele é um cão inteligente, elegante e cheio de energia para acompanhar a vida em família

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:43

A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação Crédito: Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock

Originário das ilhas Shetland, na Escócia, o pastor de Shetland — também conhecido como Shetland sheepdog — é descendente direto dos cães de pastoreio britânicos. Criado inicialmente para ajudar no trabalho com ovelhas em terrenos áridos e de clima frio, tornou-se ao longo do tempo um cão muito valorizado por sua inteligência, lealdade e beleza.

Hoje, a raça é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação, conquistando famílias em todo o mundo. A seguir, confira algumas características do cachorro da raça pastor de Shetland!

1. Aparência física

Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o pastor de Shetland é um cão pequeno , mas de aparência nobre e harmoniosa. O macho mede em torno de 37 cm de altura na cernelha, enquanto a fêmea chega a 35,5 cm. O corpo é ligeiramente mais longo do que alto, o que contribui para a sua agilidade.

A pelagem é um dos traços mais marcantes: possui dupla camada, com pelos de cobertura longos e retos, além de um subpelo denso e macio que protege contra o frio. O “babado” no peito e a juba ao redor do pescoço reforçam sua elegância. As cores aceitas são variadas, incluindo sable (em tons que vão do dourado claro ao mogno), tricolor, azul merle, preto e branco, ou preto e castanho.

Outro detalhe destacado pela CBKC é a expressão doce do rosto, resultado do equilíbrio entre focinho e crânio, olhos amendoados e orelhas pequenas portadas semieretas.

2. Temperamento e personalidade

Conforme a CBKC, o pastor de Shetland é alerta, gentil, afetuoso e altamente receptivo ao tutor. É considerado um cão muito inteligente , o que faz dele um excelente aprendiz para atividades de obediência e esportes caninos, como o agility. Apesar de ser reservado com estranhos, não deve apresentar comportamento nervoso ou agressivo.

Por ter sido criado como cão de trabalho, mantém até hoje sua energia e disposição, características que o tornam um companheiro animado para famílias ativas. Ao mesmo tempo, sua sensibilidade o faz se adaptar bem ao convívio em casa, sendo carinhoso e fiel ao tutor.

O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais Crédito: Imagem: MirasWonderland | Shutterstock

3. Cuidados com alimentação e saúde

Para se manter saudável e ativo, o pastor de Shetland precisa de uma dieta balanceada, rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais. O ideal é que o tutor escolha uma ração indicada para cães de porte pequeno e de acordo com a fase de vida do animal – preferencialmente recomendada por um veterinário. Como a raça é bastante enérgica, precisa de refeições que sustentem seu gasto calórico, mas sempre com controle para evitar o sobrepeso.

Além da alimentação, é essencial realizar consultas veterinárias periódicas e manter a vacinação em dia. Quanto à pelagem , a escovação deve ser feita várias vezes por semana para evitar nós e realçar o brilho natural. Ademais, a raça precisa de atividade física regular para manter a saúde física e mental.

4. Educação e socialização

Graças à sua inteligência e disposição para agradar, o pastor de Shetland é uma raça que responde muito bem ao adestramento positivo. Segundo a CBKC, ele é ativo, atento e sempre receptivo ao tutor, características que favorecem o aprendizado rápido e tornam os treinos prazerosos.