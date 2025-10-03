Acesse sua conta
5 receitas práticas e deliciosas com tomate

Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos com esse ingrediente versátil

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:43

Tomate recheado com ricota (Imagem: pilipphoto | Shutterstock)
Tomate recheado com ricota Crédito: Imagem: pilipphoto | Shutterstock

Poucos ingredientes são tão versáteis e presentes na cozinha quanto o tomate. Com sua combinação de sabor adocicado e levemente ácido, ele se adapta facilmente a preparos simples do dia a dia ou a pratos mais elaborados. Além de trazer cor e frescor às refeições, é um alimento nutritivo, rico em vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para a saúde.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas práticas e deliciosas com tomate!

Tomate recheado com ricota

Ingredientes

  • 6 tomates firmes
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 cenoura ralada
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1/2 cebola cortada em cubos
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Ervas frescas para finalizar

Modo de preparo

Corte a parte superior dos tomates e retire cuidadosamente a polpa com uma colher, formando uma cavidade para o recheio. Reserve. Em uma tigela, coloque a ricota, a cenoura, o pepino, o pimentão, a cebola, a salsinha e a cebolinha. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Recheie os tomates com a mistura de ricota e legumes, preenchendo até a borda. Finalize decorando com as ervas frescas e sirva em seguida.

Bruschetta de tomate e manjericão

Ingredientes

  • 1 pão italiano
  • 3 tomates
  • 2 dentes de alho descascados
  • Azeite, folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o pão italiano em fatias de cerca de 1 cm de espessura, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 minutos, até ficarem levemente douradas. Após, esfregue o alho sobre cada fatia de pão ainda quente. Corte os tomates em cubos pequenos e coloque em uma tigela. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Adicione folhas de manjericão ao tomate e misture delicadamente. Distribua a mistura sobre as fatias de pão. Finalize com um fio de azeite e sirva em seguida.

Tomate assado com ervas e alho

Ingredientes

  • 6 tomates
  • 4 dentes de alho cortados em lâminas
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • 1 colher de chá de alecrim fresco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte os tomates ao meio no sentido do comprimento e disponha-os em uma assadeira com a parte cortada para cima. Distribua o alho sobre eles e regue com azeite. Polvilhe com orégano, tomilho, alecrim, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido por 200 °C por 25 a 30 minutos, até que os tomates estejam macios e levemente dourados nas bordas. Retire do forno e sirva em seguida.

Sopa fria de tomate (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)
Sopa fria de tomate Crédito: Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

Sopa fria de tomate

Ingredientes

  • 6 tomates cortados em cubos
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 fatia de pão amanhecido sem a casca
  • 2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto
  • 1 xícara de chá de água gelada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão, pimenta vermelha picada e pepino picado para finalizar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os tomates, o pepino, o pimentão, o alho, a cebola-roxa e a fatia de pão. Acrescente o azeite, o vinagre, a água gelada, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter um creme liso e homogêneo. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir. Finalize com o pepino, as folhas de manjericão e a pimenta vermelha. Sirva em seguida.

Risoto de tomate e manjericão

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 4 tomates picados
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1,2 l de caldo de legumes quente
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata dois tomates até formar um purê. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o arroz arbóreo e refogue por 2 minutos, mexendo bem. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar quase todo o líquido. Acrescente o purê de tomate e misture. Vá adicionando o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo sempre e esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar a próxima concha.

Quando o arroz estiver quase al dente , junte o restante do tomate e continue o cozimento, adicionando mais caldo se necessário. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, adicione a manteiga e o queijo parmesão. Mexa vigorosamente para deixar o risoto cremoso. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

