Novo single de Zé Felipe com Ana Castela, 'Sua Boca Mente', aumenta rumores de romance

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:28
Zé Felipe, de 27 anos, tem mostrado que não pretende se abalar com o fim de seu casamento com Virginia Fonseca, de 26. O cantor voltou a ser assunto nesta semana ao comentar os rumores de um possível romance com Ana Castela, de 21. Questionado sobre a relação, ele concordou com a boiadeira, afirmando que ambos estão vivendo o momento sem pressa.
O filho de Leonardo, no entanto, surpreendeu ao declarar que está vivendo o melhor período da sua vida. “Meu coração está muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível, estou bem. Quando a pessoa está feliz, tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo”, disse o cantor em entrevista ao Portal do João, comandado por João Silva, filho de Faustão.
A declaração gerou polêmica e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Muitos internautas questionaram a fala do sertanejo: “A fase mais feliz da vida dele? Gente, eu achei que eu que era emocionada (risos)”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Falar que é a fase mais feliz da vida, achei demais”. Já uma terceira ironizou: “Teve três filhos, casou, mas agora é a fase mais feliz (1 mês ficando)”.
Antes dele, Ana Castela também havia se pronunciado sobre a relação. “A internet quer fazer a gente pular etapas. Estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz”, afirmou a boiadeira, evitando rótulos, mas confirmando a proximidade entre os dois.
Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Virginia ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A separação foi anunciada em maio deste ano. Desde então, a influenciadora também virou alvo de rumores sobre um possível envolvimento com o jogador de futebol Vini Jr., já que está hospedada com amigos na casa do craque em Madri, na Espanha.
Virginia, Zé Felipe e filhos
Enquanto a vida pessoal movimenta as redes, a carreira de Zé Felipe também segue em destaque. Ele e Ana Castela acabam de lançar a música Sua boca mente, versão em português do clássico You’re Still the One, de Shania Twain. O clipe foi gravado em Goiânia (GO) e foi lançado nesta sexta-feira (03), no canal oficial do cantor no YouTube.