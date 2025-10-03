FAMOSOS

Novo single de Zé Felipe com Ana Castela, 'Sua Boca Mente', aumenta rumores de romance

Cantor sertanejo abriu o jogo sobre os rumores de affair com a boiadeira e surpreendeu com declaração que dividiu opiniões nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:28

Ana Castela e Zé Felipe lançam o single 'Sua boca mente' Crédito: Divulgação

Zé Felipe, de 27 anos, tem mostrado que não pretende se abalar com o fim de seu casamento com Virginia Fonseca, de 26. O cantor voltou a ser assunto nesta semana ao comentar os rumores de um possível romance com Ana Castela, de 21. Questionado sobre a relação, ele concordou com a boiadeira, afirmando que ambos estão vivendo o momento sem pressa.

O filho de Leonardo, no entanto, surpreendeu ao declarar que está vivendo o melhor período da sua vida. “Meu coração está muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível, estou bem. Quando a pessoa está feliz, tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo”, disse o cantor em entrevista ao Portal do João, comandado por João Silva, filho de Faustão.

A declaração gerou polêmica e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Muitos internautas questionaram a fala do sertanejo: “A fase mais feliz da vida dele? Gente, eu achei que eu que era emocionada (risos)”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Falar que é a fase mais feliz da vida, achei demais”. Já uma terceira ironizou: “Teve três filhos, casou, mas agora é a fase mais feliz (1 mês ficando)”.

Antes dele, Ana Castela também havia se pronunciado sobre a relação. “A internet quer fazer a gente pular etapas. Estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz”, afirmou a boiadeira, evitando rótulos, mas confirmando a proximidade entre os dois.

Zé Felipe e Virginia ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A separação foi anunciada em maio deste ano. Desde então, a influenciadora também virou alvo de rumores sobre um possível envolvimento com o jogador de futebol Vini Jr., já que está hospedada com amigos na casa do craque em Madri, na Espanha.

