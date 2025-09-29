CLIMA NO AR

FOTO: Zé Felipe e Ana Castela surgem de mãos dadas no Pantanal

Fãs especulam que os artistas estão vivendo um relacionamento amoroso

Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 19:54

Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Parece que o amor realmente está no ar! Após embarcarem juntos a amigos e familiares para uma viagem pelo Pantanal, Zé Felipe e Ana Castela surgiram de mãos dadas durante um passeio de barco nesta segunda-feira (29). A imagem, postada nas redes sociais do cantor, reacendeu os rumores de que os dois estariam vivendo um romance.

Na viagem também estão presentes Leonardo e Poliana Rocha, pais de Zé Felipe, que está solteiro desde maio quando anunciou o fim de um casamento de 5 anos com Virginia Fonseca. Há dois meses, Ana Castela e o cantor foram juntos a Disney, onde chegaram a publicar vídeos juntos entre amigos.

Nas redes sociais, os dois artistas têm divulgado a parceria musical “Sua Boca Mente”, o que gerou nos fãs o questionamento se essas aparições públicas juntos são um relacionamento pessoal ou uma estratégia de marketing. Na prévia do clipe da música, Zé e Ana aparecem em clima de romance.

Enquanto Zé Felipe terminou uma relação com a mãe dos seus três filhos recentemente, Ana Castela não assume publicamente um novo namoro desde o fim da relação de idas e vindas com o cantor Gustavo Mioto. O casal encerrou a terceira fase do relacionamento no fim do ano passado.