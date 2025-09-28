Acesse sua conta
Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha manda recado para Virginia Fonseca: 'Siga em frente'

Esposa de Leonardo compartilhou carta aberta para o filho e a ex-nora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 11:12

Poliana Rocha, Virgínia Fonseca e Zé Felipe
Poliana Rocha, Virgínia Fonseca e Zé Felipe Crédito: Reprodução

Poliana Rocha compartilhou nas redes sociais, neste domingo (28), uma carta aberta se pronunciando sobre o fim do casamento do filho, Zé Felipe, com Virginia Fonseca. Desde que os dois anunciaram a separação, surgiram rumores de supostas brigas entre os membros da família.

Na postagem, feita nos Stories do Instagram, Poliana começa mandando recado para Zé Felipe, fruto de seu relacionamento com o cantor Leonardo. "Neste novo capítulo de sua vida, desejo que você encontre muita felicidade, conquiste seus sonhos e viva momentos de realização e crescimento. Saiba que estarei sempre ao seu lado, torcendo pela sua jornada e pelo seu bem-estar".

Poliana Rocha e Leonardo

Poliana Rocha com olho inchado por Reprodução/Instagram
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 8
Poliana Rocha com olho inchado por Reprodução/Instagram

Em seguida, ela direciona a mensagem para Virginia. "Para minha ex-nora, desejo de tudo de melhor nesta vida! Que a vida a presenteie com alegrias, realizações e paz, e que ela siga em frente com muita luz, independentemente do caminho que escolher". 

Poliana também é direta ao falar sobre os rumores de briga familiar: "No mais, a rivalidade é criada por vocês".

Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram no dia 27 de maio a separação, por meio de publicação conjunta nas redes sociais. A influenciadora estaria vivendo atualmente um affair com o jogador Vini Jr., do Real Madrid, enquanto o cantor teria engatado um romance com Ana Castela.

