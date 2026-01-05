Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro

O encerramento de um ciclo intenso traz clareza, esperança e novos rumos para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos e mudanças positivas
Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

O período entre agora até o fim de janeiro de 2026 marca o encerramento de um ciclo longo e desgastante para alguns signos. A sensação de confusão, atraso ou peso emocional começa finalmente a diminuir, abrindo espaço para mais clareza, estabilidade e confiança no futuro. Para esses três signos, a vida começa a fluir melhor, com decisões mais seguras e a certeza de que o pior ficou para trás. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 2026 marca uma virada financeira profunda para todos os 12 signos do zodíaco

2026 marca uma virada financeira profunda para todos os 12 signos do zodíaco

Imagem - Janeiro de 2026 abre um novo capítulo no amor para todos os signos

Janeiro de 2026 abre um novo capítulo no amor para todos os signos

Imagem - Os 3 signos mais sortudos de 2026 e por que tudo começa a dar certo para eles

Os 3 signos mais sortudos de 2026 e por que tudo começa a dar certo para eles

Gêmeos:

Uma fase marcada por incertezas, pressão profissional e sensação de falta de direção começa a se encerrar no fim de janeiro. Aos poucos, você recupera a clareza sobre seus objetivos e passa a enxergar novas possibilidades para o futuro. A energia muda, trazendo mais apoio, reconhecimento e conexões positivas. Amizades, projetos coletivos e sonhos antigos ganham força, ajudando você a se sentir novamente no lugar certo.

Dica cósmica: Permita-se sonhar maior e se cercar de pessoas que acreditam em você.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem:

O fim de janeiro traz um encerramento importante de conflitos e desgastes ligados a relações, acordos e expectativas externas. Situações confusas começam a se resolver, permitindo que você enxergue quem realmente soma e o que precisa ficar no passado. A sensação é de alívio mental e emocional, como se o peso diminuísse de repente. A partir daqui, você segue mais leve, com menos obstáculos e mais foco em construir vínculos e projetos de forma saudável.

Dica cósmica: Solte a necessidade de controle e confie mais no fluxo natural das relações.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Peixes:

Depois de um período intenso de cobranças internas, dúvidas e desgaste emocional, você começa a sentir um alívio real no fim de janeiro. A névoa que dificultava decisões importantes se dissipa, trazendo mais clareza sobre quem você é, o que quer e quais caminhos fazem sentido daqui para frente. A vida pede agora mais estrutura, especialmente em temas ligados a segurança, valores pessoais e estabilidade. Você entra em uma fase de reconstrução consciente, com mais maturidade e confiança em si.

Dica cósmica: Confie na clareza que chega e evite carregar culpas que já não fazem mais sentido.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira

Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira
Imagem - Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação
Imagem - Agressão, pedrada no carro e crise de ciúme: Rico Melquiades e ex-namorado trocam acusações após briga no Réveillon

Agressão, pedrada no carro e crise de ciúme: Rico Melquiades e ex-namorado trocam acusações após briga no Réveillon

MAIS LIDAS

Imagem - Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa
01

Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa

Imagem - Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões
02

Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026