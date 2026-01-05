ASTROLOGIA

Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro

O encerramento de um ciclo intenso traz clareza, esperança e novos rumos para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

O período entre agora até o fim de janeiro de 2026 marca o encerramento de um ciclo longo e desgastante para alguns signos. A sensação de confusão, atraso ou peso emocional começa finalmente a diminuir, abrindo espaço para mais clareza, estabilidade e confiança no futuro. Para esses três signos, a vida começa a fluir melhor, com decisões mais seguras e a certeza de que o pior ficou para trás. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos:

Uma fase marcada por incertezas, pressão profissional e sensação de falta de direção começa a se encerrar no fim de janeiro. Aos poucos, você recupera a clareza sobre seus objetivos e passa a enxergar novas possibilidades para o futuro. A energia muda, trazendo mais apoio, reconhecimento e conexões positivas. Amizades, projetos coletivos e sonhos antigos ganham força, ajudando você a se sentir novamente no lugar certo.

Dica cósmica: Permita-se sonhar maior e se cercar de pessoas que acreditam em você.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Virgem:

O fim de janeiro traz um encerramento importante de conflitos e desgastes ligados a relações, acordos e expectativas externas. Situações confusas começam a se resolver, permitindo que você enxergue quem realmente soma e o que precisa ficar no passado. A sensação é de alívio mental e emocional, como se o peso diminuísse de repente. A partir daqui, você segue mais leve, com menos obstáculos e mais foco em construir vínculos e projetos de forma saudável.

Dica cósmica: Solte a necessidade de controle e confie mais no fluxo natural das relações.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Peixes:

Depois de um período intenso de cobranças internas, dúvidas e desgaste emocional, você começa a sentir um alívio real no fim de janeiro. A névoa que dificultava decisões importantes se dissipa, trazendo mais clareza sobre quem você é, o que quer e quais caminhos fazem sentido daqui para frente. A vida pede agora mais estrutura, especialmente em temas ligados a segurança, valores pessoais e estabilidade. Você entra em uma fase de reconstrução consciente, com mais maturidade e confiança em si.

Dica cósmica: Confie na clareza que chega e evite carregar culpas que já não fazem mais sentido.