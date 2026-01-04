Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os 3 signos mais sortudos de 2026 e por que tudo começa a dar certo para eles

Um ano em que oportunidades surgem com mais facilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Embora todo novo ano traga recomeços, três signos vivem 2026 como um período especialmente favorável. Os desafios diminuem, as portas se abrem com mais facilidade e a vida passa a responder melhor aos esforços feitos no passado. Para esses signos, o ano inteiro carrega uma energia de crescimento, visibilidade e sorte constante. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

Imagem - Depois de um 2025 difícil, o sucesso finalmente chega para esses 3 signos em 2026

Depois de um 2025 difícil, o sucesso finalmente chega para esses 3 signos em 2026

Imagem - 5 signos começam 2026 com o pé direito e sentem a mudança logo em janeiro

5 signos começam 2026 com o pé direito e sentem a mudança logo em janeiro

Áries: 2026 marca uma virada clara de destino. Depois dos primeiros meses do ano, tudo começa a fluir com mais rapidez. O reconhecimento chega, oportunidades profissionais se multiplicam e você pode ocupar posições de destaque que antes pareciam distantes. Sua presença se fortalece e as pessoas passam a enxergar você como referência e liderança natural.

Dica cósmica: Use a visibilidade com estratégia, não apenas com impulso.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leão: 2026 é um ano feito sob medida para você. Reconhecimento, sucesso e destaque surgem de forma quase contínua, seja na carreira, em projetos pessoais ou até na forma como você se posiciona publicamente. Convites importantes aparecem, sua imagem se fortalece e tudo o que você inicia tende a ganhar proporção maior do que o esperado.

Dica cósmica: Confie no seu brilho, mas escolha bem onde colocá-lo.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Aquário: 2026 traz clareza, direção e uma sensação profunda de alinhamento com quem você realmente é. Caminhos que antes pareciam confusos se organizam, decisões ficam mais fáceis e a vida começa a responder melhor às suas escolhas. É um ano de crescimento pessoal, reposicionamento e avanço consistente, desde que você pense no longo prazo.

Dica cósmica: Crescer também exige foco e constância.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Áries Leão Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Daniela Mercury mergulha no Porto da Barra e faz pedidos à Iemanjá

Daniela Mercury mergulha no Porto da Barra e faz pedidos à Iemanjá
Imagem - Gracyanne Barbosa confirma que está com um novo affair; veja quem é

Gracyanne Barbosa confirma que está com um novo affair; veja quem é
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana

Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 2 milhões de indenização: Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada
01

R$ 2 milhões de indenização: Ratinho é absolvido após sugerir uso de metralhadora contra deputada

Imagem - Sua data de nascimento revela sua melhor qualidade: quer saber qual?
02

Sua data de nascimento revela sua melhor qualidade: quer saber qual?

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
03

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
04

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas