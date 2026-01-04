Os 3 signos mais sortudos de 2026 e por que tudo começa a dar certo para eles

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 07:00
Embora todo novo ano traga recomeços, três signos vivem 2026 como um período especialmente favorável. Os desafios diminuem, as portas se abrem com mais facilidade e a vida passa a responder melhor aos esforços feitos no passado. Para esses signos, o ano inteiro carrega uma energia de crescimento, visibilidade e sorte constante. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: 2026 marca uma virada clara de destino. Depois dos primeiros meses do ano, tudo começa a fluir com mais rapidez. O reconhecimento chega, oportunidades profissionais se multiplicam e você pode ocupar posições de destaque que antes pareciam distantes. Sua presença se fortalece e as pessoas passam a enxergar você como referência e liderança natural.
Dica cósmica: Use a visibilidade com estratégia, não apenas com impulso.
Leão: 2026 é um ano feito sob medida para você. Reconhecimento, sucesso e destaque surgem de forma quase contínua, seja na carreira, em projetos pessoais ou até na forma como você se posiciona publicamente. Convites importantes aparecem, sua imagem se fortalece e tudo o que você inicia tende a ganhar proporção maior do que o esperado.
Dica cósmica: Confie no seu brilho, mas escolha bem onde colocá-lo.
Aquário: 2026 traz clareza, direção e uma sensação profunda de alinhamento com quem você realmente é. Caminhos que antes pareciam confusos se organizam, decisões ficam mais fáceis e a vida começa a responder melhor às suas escolhas. É um ano de crescimento pessoal, reposicionamento e avanço consistente, desde que você pense no longo prazo.
Dica cósmica: Crescer também exige foco e constância.
