Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira

Hotel postado por ator nas redes sociais fica em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:06

Henri Castelli
Henri Castelli Crédito: Reprodução/Instagram

Henri Castelli chamou a atenção nas redes sociais após ser pego na mentira pelos seguidores. O ator, que vem aparecendo em diversas listas como um possível participante do camarote do "Big Brother Brasil 26", publicou uma sequência de Stories no Instagram dizendo que estava na região da Toscana, na Itália. Mas os fãs logo perceberam que ele não tinha saído do Brasil.

"Boa tarde, bom dia para alguns. Depois de tirar um cochilo, estou passando para dizer que acordei pensando: 'O país que mais gosto no mundo é a Itália'. E olha onde eu vim parar pra mostrar para vocês. Olha que paraíso. Você não escuta um barulho", disse o artista nas postagens feitas no último domingo (4). Ele ainda marcou a localização da região da "Toscana".

O hotel, porém, fica em Serra Negra, em São Paulo. No sábado (3), o ator apareceu em um restaurante na mesma cidade, dedicado a massas. A equipe até postou uma foto abraçada ao ator. "O Henri Castelli postando story do verão europeu. Ele só esqueceu que aqui na Europa agora é inverno, e na Toscana, onde postou o story, esses dias está uma média de 7 graus e ele jamais iria conseguir sair de cueca na varanda", disse um seguidor nas redes sociais.

Bastou o comportamento para os seguidores apostarem na participação do ator no BBB 26. "Henri Castelli realmente vai pro BBB. E pra confirmar isso ainda postou uma foto fingindo ser na Itália mas que você dá um Google de 2 min e descobre que é no interior de SP. Que mico. Já fiquei com bode", comentou uma internauta.

O ator, porém, tem negado os rumores com frequência. Mas vale citar que, recentemente, ele reativou o X, o antigo Twitter. A rede social costuma ser ferramenta importante para engajar torcidas no "BBB".

O Big Day, dia em que os nomes dos participantes do "BBB 26" são revelados pela Globo, ocorre nesta sexta-feira (9). Na mesma data, também deverá iniciar a Casa de Vidro com os candidatos ao grupo Pipoca. 

