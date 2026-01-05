Acesse sua conta
Agressão, pedrada no carro e crise de ciúme: Rico Melquiades e ex-namorado trocam acusações após briga no Réveillon

Campeão de 'A Fazenda 13' e Matheus Freire se envolveram em confusão

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:26

Os influenciadores Rico Melquiades e Matheus Freire trocaram uma série de acusações nas redes sociais no último domingo (4). Ex-namorados, eles relataram um episódio de violência que teria ocorrido durante uma viagem de Ano Novo. Os dois apresentaram versões diferentes sobre a confusão, que teria incluído agressões físicas e danos a veículos.

O campeão de "A Fazenda 13" disse que foi ameaçado por Matheus após uma crise de ciúmes. "Se você passasse a virada com seu ex-namorado e descobrisse que o amigo do ex que estava na mesma casa estava querendo dar para ele, o que você faria?", falou Rico, iniciando o assunto de forma indireta.

Na sequência, o influenciador disse que a briga em um momento em que os dois discutiam uma possível reconciliação. Ele falou que a situação saiu do controle quando Matheus supostamente avançou em sua direção. O ex-"A Fazenda" afirmou que reagiu quando teria sido atacado, e admitiu ter arremessado pedras contra o carro do ex. "Antes que comecem a me julgar, eu meti pedrada no carro dele porque ele veio para cima de mim".

Rico ainda assumiu que tentou causar danos a outro veículo durante o episódio. "Também tentei quebrar o carro da mãe dele para pegar o amigo que estava dentro, mas não deixaram", contou.

Matheus Freire, por sua vez, apresentou uma história diferente. O ex-"De Férias com o Ex" falou que a agressão teria partido inicialmente de Rico, embora não tenha citado o nome do ex-namorado. "A pessoa jogou uma pedra no meu carro e amassou o veículo. Isso me deixou extremamente irritado e eu acabei reagindo no impulso. Quando eu vi o carro amassado, fui pra cima com tudo. Sorte dele que meu irmão separou".

"Ninguém interferiu, a não ser para separar. Eu odeio agressão, mas tenho um limite, que foi ultrapassado. Ele queria comprar o carro que comprei para minha mãe há menos de um mês", contou.

Matheus ainda confirmou que chegou a agredir fisicamente o ex-namorado durante a discussão. "E faria de novo, porque jamais admitirei que alguém prejudique minha família. Eu não trabalho para deixar um surtado de três metros se achando dono do mundo fazer o que quer e estragar o fruto do meu trabalho".

