Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cida Santos, campeã do BBB 4, revela como vive hoje após perder o prêmio em golpe

Vencedora também afirma que aceitaria voltar ao reality show caso fosse convidada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:51

Cida, vencedora do 'BBB 4'
Cida, vencedora do 'BBB 4' Crédito: Reprodução/Instagram

Mais de duas décadas após vencer o Big Brother Brasil 4, Cida Santos comentou sobre a chance de voltar ao reality show da Globo. A próxima edição estreia na próxima segunda-feira (12) e contará com um grupo de veteranos, gerando especulações sobre quem retornará ao confinamento. A campeã em 2004 falou que hoje é uma pessoa diferente, e que toparia encarar o desafio mais uma vez  caso fosse convidada.

"Não podemos perder a oportunidade. Eu acho que seria uma boa, eu iria jogar muito, porque hoje eu tenho outra mentalidade. Na época em que eu participei, era tudo muito novo, eu não tinha experiência, não conhecia nada", disse, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Cida, vencedora do 'BBB 4'

Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram
1 de 14
Cida, vencedora do 'BBB 4' por Reprodução/Instagram

"Hoje eu não estou aqui para levar desaforo de ninguém para casa. Iriam conhecer a nova Cidoca. Aquela bobona e caladinha já passou há muito tempo", completou.

Na época em que participou do BBB, Cida tinha 20 anos e trabalhava como babá. Ela saiu do confinamento com o prêmio de R$ 500 mil, mas, alguns anos depois, sofreu um golpe financeiro e perdeu a casa em que tinha investido a maior parte do dinheiro. Na época, era fiadora de um imóvel que não teve as dívidas pagas e foi obrigada a fazer a quitação. 

A nova edição terá o prêmio de R$ 3 milhões, o mais alto do programa. Cida diz que faria escolhas bem diferentes com o dinheiro caso participasse e ganhasse novamente.  "Investiria em imóveis com certeza, que era o meu sonho. Mas eu era muito nova, não tinha muita experiência", falou a campeã do BBB 4, que também afirmou que hoje é mais cautelosa com as pessoas ao seu redor.

"Hoje eu aplicaria meu dinheiro e teria poucas amizades, como eu tenho atualmente, e confiaria cada dia menos no ser humano. Hoje em dia eu seleciono mais as pessoas para estarem comigo. Tenho outra cabeça. E a vida tem que seguir. Acho que a gente passa por momentos difíceis, mas é para aprender e evoluir".

Os ex-BBBs que não ganharam e ficaram milionários

Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução
Grazi Massafera (BBB 5 – 2005): Vice-campeã do BBB 5, Grazi se consolidou como atriz de novelas, séries e cinema, tornando-se uma das ex-BBBs mais bem-sucedidas financeiramente. por Reprodução
Maíra Cardi (BBB 9 – 2009): Participante do BBB 9, Maíra transformou a visibilidade do reality em negócios milionários no mercado de saúde, bem-estar e produtos digitais. por Reprodução
Marcela Mc Gowan (BBB 20 – 2020): Após o BBB 20, Marcela viu seu curso online sobre sexualidade explodir em vendas enquanto ainda estava confinada, garantindo faturamento milionário. por Reprodução / Redes Sociais
Gil do Vigor (BBB 21 – 2021): Destaque do BBB 21, Gil acumulou contratos publicitários, projetos na TV e ações no mercado financeiro, ultrapassando cifras milionárias fora da casa. por Divulgação
Kerline Cardoso (BBB 21 – 2021): Primeira eliminada do BBB 21, Kerline transformou a exposição inicial em carreira como influenciadora, campanhas publicitárias e presença constante em eventos. por Reprodução
Eslovênia Marques (BBB 22 – 2022): Após o BBB 22, Eslovênia alcançou o valor do prêmio em menos de um ano com publicidade, redes sociais e trabalhos como influenciadora digital. por Reprodução/Instagram
Beatriz Reis (BBB 24 – 2024): Mesmo sem vencer o BBB 24, Bia fechou contratos com grandes marcas e alcançou faturamento equivalente ao prêmio principal do programa. por Reprodução
1 de 8
Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução

Atualmente, Cida vive em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e mora com a filha de 18 anos. Ela também é mãe de um jovem de 22. A ex-BBB contou que sua renda vem dos trabalhos na internet, e comentou que ainda é reconhecida nas ruas por sua participação no reality show.

"A galera não esquece. Eles falam: "Você tem que voltar para o ‘BBB’, falta você lá". Esse carinho, graças a Deus, é o ano todo, aonde eu passo. Parece que foi tipo assim, um ano atrás, e não 22 anos, porque as pessoas lembram perfeitamente. É muito gostoso isso".

Leia mais

Imagem - Timbalada dá largada oficial ao Verão 2026 no Candyall Guetho Square; veja fotos

Timbalada dá largada oficial ao Verão 2026 no Candyall Guetho Square; veja fotos

Imagem - Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Imagem - 'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

Tags:

Bbb Famosos Ex-bbb Cida bbb 4

Mais recentes

Imagem - Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira

Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira
Imagem - Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro

Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro
Imagem - Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

MAIS LIDAS

Imagem - Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa
01

Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa

Imagem - Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões
02

Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026