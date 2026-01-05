TELEVISÃO

Cida Santos, campeã do BBB 4, revela como vive hoje após perder o prêmio em golpe

Vencedora também afirma que aceitaria voltar ao reality show caso fosse convidada

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:51

Cida, vencedora do 'BBB 4' Crédito: Reprodução/Instagram

Mais de duas décadas após vencer o Big Brother Brasil 4, Cida Santos comentou sobre a chance de voltar ao reality show da Globo. A próxima edição estreia na próxima segunda-feira (12) e contará com um grupo de veteranos, gerando especulações sobre quem retornará ao confinamento. A campeã em 2004 falou que hoje é uma pessoa diferente, e que toparia encarar o desafio mais uma vez caso fosse convidada.

"Não podemos perder a oportunidade. Eu acho que seria uma boa, eu iria jogar muito, porque hoje eu tenho outra mentalidade. Na época em que eu participei, era tudo muito novo, eu não tinha experiência, não conhecia nada", disse, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

"Hoje eu não estou aqui para levar desaforo de ninguém para casa. Iriam conhecer a nova Cidoca. Aquela bobona e caladinha já passou há muito tempo", completou.

Na época em que participou do BBB, Cida tinha 20 anos e trabalhava como babá. Ela saiu do confinamento com o prêmio de R$ 500 mil, mas, alguns anos depois, sofreu um golpe financeiro e perdeu a casa em que tinha investido a maior parte do dinheiro. Na época, era fiadora de um imóvel que não teve as dívidas pagas e foi obrigada a fazer a quitação.

A nova edição terá o prêmio de R$ 3 milhões, o mais alto do programa. Cida diz que faria escolhas bem diferentes com o dinheiro caso participasse e ganhasse novamente. "Investiria em imóveis com certeza, que era o meu sonho. Mas eu era muito nova, não tinha muita experiência", falou a campeã do BBB 4, que também afirmou que hoje é mais cautelosa com as pessoas ao seu redor.

"Hoje eu aplicaria meu dinheiro e teria poucas amizades, como eu tenho atualmente, e confiaria cada dia menos no ser humano. Hoje em dia eu seleciono mais as pessoas para estarem comigo. Tenho outra cabeça. E a vida tem que seguir. Acho que a gente passa por momentos difíceis, mas é para aprender e evoluir".

Atualmente, Cida vive em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e mora com a filha de 18 anos. Ela também é mãe de um jovem de 22. A ex-BBB contou que sua renda vem dos trabalhos na internet, e comentou que ainda é reconhecida nas ruas por sua participação no reality show.