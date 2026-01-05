Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Timbalada dá largada oficial ao Verão 2026 no Candyall Guetho Square; veja fotos

Primeiro Ensaio do ano reuniu público vestido de branco, convidados especiais e muita ancestralidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:07

Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square Crédito: Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry

Quem esteve presente no Candyall Guetho Square neste domingo (4) já sabe: o Verão 2026 começou oficialmente. A Timbalada abriu o calendário da estação com o primeiro Ensaio do ano e fez do espaço um verdadeiro templo de música e axé. Atendendo ao convite da banda, o público vestiu branco.

Antes mesmo da anfitriã subir ao palco, quem aqueceu o público foi o cantor Uel, que entregou um show cheio de swing, misturando samba e pagode com carisma e presença. Bastaram poucos minutos para conquistar a plateia e preparar o clima para o que viria a seguir.

Leia mais

Imagem - Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Imagem - 'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

Imagem - Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Leão, Escorpião e Áries ganham uma virada hoje (5 de janeiro)

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Leão, Escorpião e Áries ganham uma virada hoje (5 de janeiro)

A entrada da Timbalada foi anunciada pelo ator Samuel de Assis, atualmente no ar na novela 'Três Graças', da TV Globo. Sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, o Guetho ferveu. Clássicos que atravessam gerações se misturaram aos novos hits, reafirmando a força da Timbalada como um dos maiores símbolos da música e da identidade baiana.

As participações especiais elevaram ainda mais a energia da noite. Igor Kannario levou sua vibração ao palco, enquanto É O Tchan, com Beto Jamaica e Cumpadre Washington, colocou todo mundo para dançar ao som de grandes clássicos. Um dos momentos mais emocionantes ficou por conta de Xexéu, ex-vocalista da Timbalada nos anos 90, que arrancou aplausos e nostalgia ao revisitar a história da banda.

Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square

Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry
1 de 12
Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square por Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Na hora você vai descobrir': Anitta se revolta e anuncia mudança nos ensaios de verão

Nova tarifa de ônibus em Salvador começa a ser cobrada hoje (5)

Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador

'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

Quem é o intérprete de Libras que viralizou após elogios de Ivete Sangalo

Visivelmente emocionado, Denny Denan celebrou o início de mais um ano no Guetho: “Abrir 2026 aqui, com todo mundo de branco e essa energia linda, é reafirmar quem a gente é. A Timbalada é música, é resistência, é encontro. Que venha um ano de muito axé e união”, declarou.

A noite também foi prestigiada por nomes conhecidos, como o ator Danton Melo, a influenciadora Maíra Azevedo, o ator Danilo Mesquita e o repórter Felipe Velozo, que marcaram presença no encontro.

Leia mais

Imagem - Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Imagem - Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Tags:

Música Salvador Verão Candyall Guettho Square Ensaio de Verão Timbalada

Mais recentes

Imagem - Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira

Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira
Imagem - Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro

Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro
Imagem - Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

MAIS LIDAS

Imagem - Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa
01

Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa

Imagem - Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões
02

Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026