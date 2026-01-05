Timbalada dá largada oficial ao Verão 2026 no Candyall Guetho Square; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:07
Quem esteve presente no Candyall Guetho Square neste domingo (4) já sabe: o Verão 2026 começou oficialmente. A Timbalada abriu o calendário da estação com o primeiro Ensaio do ano e fez do espaço um verdadeiro templo de música e axé. Atendendo ao convite da banda, o público vestiu branco.
Antes mesmo da anfitriã subir ao palco, quem aqueceu o público foi o cantor Uel, que entregou um show cheio de swing, misturando samba e pagode com carisma e presença. Bastaram poucos minutos para conquistar a plateia e preparar o clima para o que viria a seguir.
A entrada da Timbalada foi anunciada pelo ator Samuel de Assis, atualmente no ar na novela 'Três Graças', da TV Globo. Sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, o Guetho ferveu. Clássicos que atravessam gerações se misturaram aos novos hits, reafirmando a força da Timbalada como um dos maiores símbolos da música e da identidade baiana.
As participações especiais elevaram ainda mais a energia da noite. Igor Kannario levou sua vibração ao palco, enquanto É O Tchan, com Beto Jamaica e Cumpadre Washington, colocou todo mundo para dançar ao som de grandes clássicos. Um dos momentos mais emocionantes ficou por conta de Xexéu, ex-vocalista da Timbalada nos anos 90, que arrancou aplausos e nostalgia ao revisitar a história da banda.
Visivelmente emocionado, Denny Denan celebrou o início de mais um ano no Guetho: “Abrir 2026 aqui, com todo mundo de branco e essa energia linda, é reafirmar quem a gente é. A Timbalada é música, é resistência, é encontro. Que venha um ano de muito axé e união”, declarou.
A noite também foi prestigiada por nomes conhecidos, como o ator Danton Melo, a influenciadora Maíra Azevedo, o ator Danilo Mesquita e o repórter Felipe Velozo, que marcaram presença no encontro.