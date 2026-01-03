Quem é o intérprete de Libras que viralizou após elogios de Ivete Sangalo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 19:12
O início do ano de 2026 trouxe um novo rosto para os holofotes do Verão baiano. Atanael Weber, conhecido profissionalmente como TJ, tornou-se o centro das atenções nas redes sociais após uma interação bem-humorada com a cantora Ivete Sangalo durante o projeto Pôr do Som, na última quinta-feira (1º), na capital baiana. A expressividade do intérprete de Libras ao traduzir a nova aposta da artista, "Vampirinha", rendeu elogios públicos e curiosidade sobre sua vida pessoal.
Durante a apresentação, Ivete interrompeu a canção ao notar a performance de TJ no trecho "vou chupar o seu pescoço". "Precisa fazer essa boca? Essa boca eu não sabia que tinha na Libras. Gostei dessa tentação", brincou a artista, levando o público ao delírio. A interação não apenas viralizou, mas também destacou o currículo multifacetado do profissional.
Psicólogo, capoeirista e solteiro: o intérprete de libras que encantou Ivete Sangalo
Aos 37 anos, TJ Weber possui uma trajetória que vai muito além da tradução de sinais. Formado em Psicologia, ele utiliza sua base acadêmica para promover a inclusão de forma empática. Além disso, o baiano é um entusiasta da cultura regional sendo capoeirista e professor de forró, atualmente está solteiro.
"Estou surpreso com a repercussão. Começar o ano com um elogio da 'Veveta' é maravilhoso, mas o mais importante é a visibilidade que isso traz para o trabalho de acessibilidade nos palcos", afirmou TJ em entrevista após o show para o jornal Extra.
Apesar das brincadeiras sobre sua vida amorosa, ele chegou a comentar que "está no coração" sobre a possibilidade de novos romances no Carnaval, o foco de Atanael permanece na missão de tornar os grandes eventos baianos mais inclusivos. O intérprete iniciou seu contato com a Língua Brasileira de Sinais ainda na infância, em ambiente religioso, ao perceber que os surdos não conseguiam acompanhar os cultos.
"Até onde eu sei, só o Saulo mantém um tradutor de libras no trio dele. Seria massa poder levar à comunidade as músicas de Ivete. Já que o carnaval baiano, e os centros culturais de modo geral em Salvador, proporcionam acessibilidade, segurança e inclusão para os surdos".
Para o Carnaval de 2026, TJ já é um dos nomes mais requisitados para acompanhar trios elétricos, reforçando um movimento de acessibilidade que tem crescido nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande).