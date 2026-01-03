FAMOSOS

Quem é o intérprete de Libras que viralizou após elogios de Ivete Sangalo

Atanael "TJ" Weber, que chamou atenção da cantora pela expressividade em Salvador, é psicólogo, capoeirista e está solteiro; profissional celebra visibilidade para a comunidade surda.

Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 19:12

Cantora teve momento inusitado com TJ Weber enquanto ele traduzia para a comunidade surda a música 'Vampirinha' Crédito: Redes Sociais

O início do ano de 2026 trouxe um novo rosto para os holofotes do Verão baiano. Atanael Weber, conhecido profissionalmente como TJ, tornou-se o centro das atenções nas redes sociais após uma interação bem-humorada com a cantora Ivete Sangalo durante o projeto Pôr do Som, na última quinta-feira (1º), na capital baiana. A expressividade do intérprete de Libras ao traduzir a nova aposta da artista, "Vampirinha", rendeu elogios públicos e curiosidade sobre sua vida pessoal.

Durante a apresentação, Ivete interrompeu a canção ao notar a performance de TJ no trecho "vou chupar o seu pescoço". "Precisa fazer essa boca? Essa boca eu não sabia que tinha na Libras. Gostei dessa tentação", brincou a artista, levando o público ao delírio. A interação não apenas viralizou, mas também destacou o currículo multifacetado do profissional.

Aos 37 anos, TJ Weber possui uma trajetória que vai muito além da tradução de sinais. Formado em Psicologia, ele utiliza sua base acadêmica para promover a inclusão de forma empática. Além disso, o baiano é um entusiasta da cultura regional sendo capoeirista e professor de forró, atualmente está solteiro.

"Estou surpreso com a repercussão. Começar o ano com um elogio da 'Veveta' é maravilhoso, mas o mais importante é a visibilidade que isso traz para o trabalho de acessibilidade nos palcos", afirmou TJ em entrevista após o show para o jornal Extra.

Apesar das brincadeiras sobre sua vida amorosa, ele chegou a comentar que "está no coração" sobre a possibilidade de novos romances no Carnaval, o foco de Atanael permanece na missão de tornar os grandes eventos baianos mais inclusivos. O intérprete iniciou seu contato com a Língua Brasileira de Sinais ainda na infância, em ambiente religioso, ao perceber que os surdos não conseguiam acompanhar os cultos.

"Até onde eu sei, só o Saulo mantém um tradutor de libras no trio dele. Seria massa poder levar à comunidade as músicas de Ivete. Já que o carnaval baiano, e os centros culturais de modo geral em Salvador, proporcionam acessibilidade, segurança e inclusão para os surdos".