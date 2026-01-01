Acesse sua conta
Ivete Sangalo lança aposta para o Carnaval 2026 durante o Virada Salvador; saiba qual é a música

Artista apresentou canção inédita e brincou: 'Eu encomendei essa lua cheia'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10:05

Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador Crédito: Reprodução

A aposta de Ivete Sangalo para a música do Carnaval já foi definida. Durante o show no Festival Virada Salvador, a cantora apresentou a canção inédita "Vampirinha". A apresentação teve contagem regressiva da artista para a chegada de 2026 e aconteceu na última quarta-feira (31), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Antes da meia-noite, Veveta falou sobre os desejos para o novo ano, destacando saúde e fé. Já nos primeiros minutos de 2026, ela aproveitou a ocasião e lançou a nova música, apresentada como uma de suas apostas para o verão e o Carnaval 2026.

"É noite de lua cheia e as vampiras tão soltas", diz a faixa. A baiana ainda brincou: "Eu encomendei essa lua cheia porque eu precisava lançar essa música".

A apresentação de Ivete também teve sucessos como "Macetando", "Energia de Gostosa" e "Cadê Dalila". “Feliz ano novo, minha gente! Agora o que eu quero é vocês se abraçando. Se aperta, deseja coisa boa pra gente e pro mundo. Que a gente tenha mais cuidado com o outro e com o lugar que a gente vive. Que a gente melhore sempre e que esse ano novo chegue com muito axé!”, desejou a artista.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Ivete Sangalo 2026 Virada Salvador 2026 Festival Virada Salvador

