Zé Felipe dispara recado direto após término com Ana Castela: 'O que eu odeio é mentira'

Giuliana Mancini
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:35
Zé Felipe começou o ano de 2026 com um recado direto: a partir de agora, haverá transparência total nas redes sociais. Em tom firme e sem rodeios, o cantor afirmou que o objetivo é esclarecer mentiras, e falou que qualquer assunto relacionado à sua vida pessoal será tratado exclusivamente por ele. O post aconteceu na madrugada desta quinta-feira (1º), poucos dias após o fim do namoro com Ana Castela.
"Este ano, nada será dito sem verdade. Qualquer informação sobre minha vida só será esclarecida por mim, o resto pode duvidar. Não tenho medo de falar, nem de me expor. O que eu odeio é mentira. Feliz 2026", afirmou.
Zé Felipe no Instagram
A mensagem veio em uma imagem publicada por Zé Felipe em que ele aparece sozinho, aparentemente pronto para dormir, com uma blusa de moletom na cor azul. Antes, ele elegeu uma camisa amarela e uma calça branca para passar o Réveillon e, no que parecia o camarim de um show, o artista estourou uma champanhe e declarou: "2026 é o melhor ano das nossas vidas".