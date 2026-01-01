FAMOSOS

Zé Felipe dispara recado direto após término com Ana Castela: 'O que eu odeio é mentira'

Recém-solteiro, cantor prometeu transparência total em 2026: 'Não tenho medo de falar e me expor'

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:35

Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe começou o ano de 2026 com um recado direto: a partir de agora, haverá transparência total nas redes sociais. Em tom firme e sem rodeios, o cantor afirmou que o objetivo é esclarecer mentiras, e falou que qualquer assunto relacionado à sua vida pessoal será tratado exclusivamente por ele. O post aconteceu na madrugada desta quinta-feira (1º), poucos dias após o fim do namoro com Ana Castela.

"Este ano, nada será dito sem verdade. Qualquer informação sobre minha vida só será esclarecida por mim, o resto pode duvidar. Não tenho medo de falar, nem de me expor. O que eu odeio é mentira. Feliz 2026", afirmou.

