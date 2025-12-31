Acesse sua conta
Li Martins desabafa sobre 2025 após morte de JP Mantovani e fala em dor e aprendizado

Cantora reflete sobre o ano marcado pela perda do marido e relembra trajetória de amor ao lado do pai de Antonella

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:26

Ex-Rouge Li Martins chora por morte do marido e pede ajuda para trabalhar e concluir obra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O fim de 2025 trouxe reflexões profundas para Li Martins. A cantora e ex-integrante do Rouge compartilhou um desabafo emocionante ao relembrar o ano mais difícil de sua vida, vivido sob o impacto da morte de JP Mantovani, pai de sua filha Antonella, falecido em setembro.

Em publicação nas redes sociais, Li falou abertamente sobre o sentimento que permanece. "Levo de 2025 a dor", escreveu, resumindo em poucas palavras o peso emocional deixado pela perda. A mensagem tocou seguidores e amigos, que deixaram inúmeras mensagens de apoio e carinho.

JP Mantovani era músico e empresário, e mantinha uma relação próxima e afetuosa com Li, mesmo após o fim do relacionamento. Juntos, construíram uma família e dividiram a criação da filha, que hoje é o principal elo de força para a cantora atravessar o luto.

JP Mantovani e Li Martins estavam reformando uma casa em SP

Desde a morte de JP, Li Martins tem usado suas redes como espaço de acolhimento e reflexão, dividindo momentos de fragilidade e também de resistência. Em diferentes ocasiões, ela destacou a importância de viver o luto sem silenciá-lo, respeitando o tempo das emoções.

A artista também tem recebido apoio constante de fãs e colegas do meio artístico, que acompanham sua jornada de reconstrução emocional. Para muitos, a forma honesta como Li expõe a dor ajuda a humanizar o processo de perda e gera identificação com quem enfrenta situações semelhantes.

Ao encerrar o ano, Li Martins transforma a dor em memória, afeto e aprendizado, mantendo viva a história que construiu ao lado de JP Mantovani e reforçando o compromisso de seguir em frente por si e pela filha.

