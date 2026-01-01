É HOJE!

Daniela Mercury abre o ano com 'Pôr do Som' gratuito no Farol da Barra com participação de Ivete Sangalo

Cantora se apresenta em tradicional evento nesta quinta-feira (1ª); festa também tem participação de Geraldo Azevedo



Felipe Sena

Alô Alô Bahia

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:57

Evento acontece no Farol da Barra Crédito: Célia Santos | Reprodução

O primeiro dia de 2026 começa com festa em Salvador, que retoma a tradição cultural do “Pôr do Som”, projeto anual idealizado por Daniela Mercury que transforma o entardecer em um encontro coletivo de música e celebração no Farol da Barra.

Em sua 26ª edição, o evento gratuito começa por volta das 16h, reunindo moradores e turistas sob o comando da artista e com participações especiais de Ivete Sangalo, Geraldo Azevedo e Vânia Abreu, anunciados pela própria cantora.

A estrutura do espetáculo foi montada com um palco de 20 metros de largura com conceito aberto e vazado, projetado para integrar a paisagem litorânea à experiência visual, além de painéis de LED de alta definição e uma passarela de 40 metros ligando o palco ao Farol da Barra, o que permite maior proximidade entre Daniela e o público.