Daniela Mercury abre o ano com 'Pôr do Som' gratuito no Farol da Barra com participação de Ivete Sangalo

Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:57
O primeiro dia de 2026 começa com festa em Salvador, que retoma a tradição cultural do “Pôr do Som”, projeto anual idealizado por Daniela Mercury que transforma o entardecer em um encontro coletivo de música e celebração no Farol da Barra.
Em sua 26ª edição, o evento gratuito começa por volta das 16h, reunindo moradores e turistas sob o comando da artista e com participações especiais de Ivete Sangalo, Geraldo Azevedo e Vânia Abreu, anunciados pela própria cantora.
Daniela Mercury
A estrutura do espetáculo foi montada com um palco de 20 metros de largura com conceito aberto e vazado, projetado para integrar a paisagem litorânea à experiência visual, além de painéis de LED de alta definição e uma passarela de 40 metros ligando o palco ao Farol da Barra, o que permite maior proximidade entre Daniela e o público.
Criado no ano 2000, o projeto se consolidou como um dos marcos da agenda cultural da capital baiana, abrindo o ano com música, arte e celebração e reforçando Salvador como destino cultural no Réveillon.