Nova tarifa de ônibus em Salvador começa a ser cobrada hoje (5)

Valor é válido tanto para coletivos urbanos convencionais, quanto para sistemas BRT e STEC

Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:33

Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5) Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O novo valor da tarifa de ônibus de Salvador começa a ser cobrado a partir desta segunda-feira (5). A cobrança é de R$ 5,90 e, segundo a prefeitura, o reajuste é menor do que o anunciado por outras capitais do país, cujo percentual de aumento do valor da passagem varia de 6% a 20%.

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2026, tanto pelos ônibus urbanos convencionais como pelos sistemas BRT e STEC. Vale ressaltar que, com o uso do Salvador Card, o passageiro pode utilizar até três destes modais, e também o Metrô, pagando apenas uma tarifa, graças à integração.

A Prefeitura de Salvador ressaltou que tem feito investimentos robustos no setor, como, por exemplo, a renovação da frota com aquisição de novos e modernos veículos, a retomada de linhas que haviam sido canceladas por conta da integração com o metrô e criação de novos itinerários.

Estes investimentos seguirão nos próximos anos. Nesta semana, a gestão firmou um contrato no valor de R$ 264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de 300 ônibus Proconve-P8 (Euro VI). A iniciativa representa a maior aquisição simultânea de ônibus da história da capital baiana.

Os ônibus adquiridos seguem o mesmo padrão dos veículos atualmente em operação, com melhorias importantes para o conforto dos passageiros, como ar-condicionado mais potente e o retorno do letreiro traseiro, ampliando a informação e a visibilidade das linhas. A previsão é que 100% da frota seja climatizada nos próximos anos.

Esta renovação permanente garantiu que cerca de metade da frota de ônibus de Salvador já seja formada por veículos com ar condicionado. Além disso, a gestão municipal tem priorizado a aquisição de veículos com a tecnologia Euro VI, mais modernos e menos poluentes, ou seja, mais sustentáveis.