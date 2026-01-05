Acesse sua conta
Nova tarifa de ônibus em Salvador começa a ser cobrada hoje (5)

Valor é válido tanto para coletivos urbanos convencionais, quanto para sistemas BRT e STEC

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:33

Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5)
Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5) Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O novo valor da tarifa de ônibus de Salvador começa a ser cobrado a partir desta segunda-feira (5). A cobrança é de R$ 5,90 e, segundo a prefeitura, o reajuste é menor do que o anunciado por outras capitais do país, cujo percentual de aumento do valor da passagem varia de 6% a 20%.

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2026, tanto pelos ônibus urbanos convencionais como pelos sistemas BRT e STEC. Vale ressaltar que, com o uso do Salvador Card, o passageiro pode utilizar até três destes modais, e também o Metrô, pagando apenas uma tarifa, graças à integração.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador

Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Antigos bondes de Salvador por Reprodução

A Prefeitura de Salvador ressaltou que tem feito investimentos robustos no setor, como, por exemplo, a renovação da frota com aquisição de novos e modernos veículos, a retomada de linhas que haviam sido canceladas por conta da integração com o metrô e criação de novos itinerários.

Estes investimentos seguirão nos próximos anos. Nesta semana, a gestão firmou um contrato no valor de R$ 264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de 300 ônibus Proconve-P8 (Euro VI). A iniciativa representa a maior aquisição simultânea de ônibus da história da capital baiana.

Os ônibus adquiridos seguem o mesmo padrão dos veículos atualmente em operação, com melhorias importantes para o conforto dos passageiros, como ar-condicionado mais potente e o retorno do letreiro traseiro, ampliando a informação e a visibilidade das linhas. A previsão é que 100% da frota seja climatizada nos próximos anos.

Esta renovação permanente garantiu que cerca de metade da frota de ônibus de Salvador já seja formada por veículos com ar condicionado. Além disso, a gestão municipal tem priorizado a aquisição de veículos com a tecnologia Euro VI, mais modernos e menos poluentes, ou seja, mais sustentáveis.

Em outubro do ano passado, a prefeitura iniciou os testes com um novo modelo de ônibus 100% elétrico. Atualmente, Salvador conta com oito ônibus elétricos em operação e o maior eletroterminal de recarga pública do Brasil.

Ônibus

