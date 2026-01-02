TRANSPORTE

Reajuste da passagem de ônibus em Salvador entra em vigor na segunda (5); veja quanto fica

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2026

Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:52

Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5) Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A partir desta segunda-feira (5), a tarifa de ônibus em Salvador vai ficar mais cara, passa a ser de R$ 5,90. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Salvador, nesta sexta-feira (2).

No último dia 29, o prefeito Bruno Reis já havia confirmado o reajuste em 2026, durante uma coletiva de imprensa no Festival Virada Salvador. O reajuste é o menor anunciado entre as capitais do país, cujo percentual de aumento do valor da passagem varia de 6% a 20%, conforme divulgado na imprensa.

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2026, tanto pelos ônibus urbanos convencionais como pelos sistemas BRT e STEC. Os passageiros que usam o Salvador Card podem utilizar até três destes modais, e também o metrô, pagando apenas uma tarifa, graças à integração.

Investimentos

De acordo com a prefeitura, os investimentos realizados no setor, como a renovação da frota com aquisição de novos veículos, a retomada de linhas que haviam sido canceladas com a integração com o metrô e criação de novos itinerários, vão continuar em 2026.

Nesta semana, o Executivo municipal firmou um contrato no valor de R$ 264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de 300 ônibus Proconve-P8 (Euro VI). É a maior aquisição simultânea de ônibus da história da cidade.

Os ônibus adquiridos seguem o mesmo padrão dos veículos atualmente em operação, com ar-condicionado mais potente e o retorno do letreiro traseiro, ampliando a informação e a visibilidade das linhas. A previsão é que 100% da frota seja climatizada nos próximos anos.

Atualmente, cerca de metade da frota de ônibus de Salvador já é formada por veículos com ar condicionado.

Retomada de linhas

A partir deste sábado (3), cinco novas linhas entram em operação na capital baiana. O atendimento às regiões de Itapuã e Praia do Flamengo será reestruturado com a criação de três novas linhas. Na Estação Pirajá, a readequação do sistema resultou na criação de dois novos atendimentos.