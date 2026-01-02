Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reajuste da passagem de ônibus em Salvador entra em vigor na segunda (5); veja quanto fica

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2026

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:52

Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5)
Tarifa de ônibus fica mais cara nesta segunda (5) Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A partir desta segunda-feira (5), a tarifa de ônibus em Salvador vai ficar mais cara, passa a ser de R$ 5,90. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Salvador, nesta sexta-feira (2).

No último dia 29, o prefeito Bruno Reis já havia confirmado o reajuste em 2026, durante uma coletiva de imprensa no Festival Virada Salvador. O reajuste é o menor anunciado entre as capitais do país, cujo percentual de aumento do valor da passagem varia de 6% a 20%, conforme divulgado na imprensa.

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2026, tanto pelos ônibus urbanos convencionais como pelos sistemas BRT e STEC. Os passageiros que usam o Salvador Card podem utilizar até três destes modais, e também o metrô, pagando apenas uma tarifa, graças à integração.

Investimentos

De acordo com a prefeitura, os investimentos realizados no setor, como a renovação da frota com aquisição de novos veículos, a retomada de linhas que haviam sido canceladas com a integração com o metrô e criação de novos itinerários, vão continuar em 2026.

Nesta semana, o Executivo municipal firmou um contrato no valor de R$ 264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de 300 ônibus Proconve-P8 (Euro VI). É a maior aquisição simultânea de ônibus da história da cidade.

Os ônibus adquiridos seguem o mesmo padrão dos veículos atualmente em operação, com ar-condicionado mais potente e o retorno do letreiro traseiro, ampliando a informação e a visibilidade das linhas. A previsão é que 100% da frota seja climatizada nos próximos anos.

Atualmente, cerca de metade da frota de ônibus de Salvador já é formada por veículos com ar condicionado.

Retomada de linhas

A partir deste sábado (3), cinco novas linhas entram em operação na capital baiana. O atendimento às regiões de Itapuã e Praia do Flamengo será reestruturado com a criação de três novas linhas. Na Estação Pirajá, a readequação do sistema resultou na criação de dois novos atendimentos.

Entre as linhas retomadas ao longo do ano passado está a linha 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira. Outra reativação é a linha 1645 – Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba, parcialmente retomada com a ampliação da linha 1674-01 – Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Estação BRT Hiper.

Leia mais

Imagem - Salvador terá 300 novos ônibus em circulação

Salvador terá 300 novos ônibus em circulação

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Tags:

Salvador Ônibus Reajuste Passagem

Mais recentes

Imagem - Inscrições para colégio e creche da Polícia Militar abrem nesta segunda (5); veja como participar

Inscrições para colégio e creche da Polícia Militar abrem nesta segunda (5); veja como participar
Imagem - Fila de espera do ferry-boat passa de 4 horas no pós-Réveillon

Fila de espera do ferry-boat passa de 4 horas no pós-Réveillon
Imagem - Mulher é morta por atual companheira do ex-marido em Vitória da Conquista

Mulher é morta por atual companheira do ex-marido em Vitória da Conquista

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026