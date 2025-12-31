Acesse sua conta
Salvador terá 300 novos ônibus em circulação

Esta é a maior compra simultânea de veículos para o transporte público já realizada na história da capital baiana

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:06

A Prefeitura de Salvador assinou, na última segunda-feira (29), um contrato no valor de R$ 264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de 300 ônibus do modelo Proconve-P8 (Euro VI). A medida marca a maior compra simultânea de veículos para o transporte público já realizada na história da capital baiana.

A iniciativa faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na área de Mobilidade Urbana, dentro do subeixo de Renovação de Frota para o Setor Público. O objetivo é modernizar o sistema de transporte coletivo, reduzir a emissão de poluentes e melhorar a qualidade do serviço oferecido à população.

Os novos ônibus seguirão o padrão dos veículos que já circulam na cidade, mas contarão com avanços significativos no conforto e na comunicação com os usuários. Entre as melhorias estão um sistema de ar-condicionado mais potente e o retorno do letreiro traseiro, que facilita a identificação das linhas e amplia a visibilidade das informações para os passageiros.

