MOBILIDADE

Salvador terá 300 novos ônibus em circulação

Esta é a maior compra simultânea de veículos para o transporte público já realizada na história da capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:06

Ônibus climatizados Crédito: Betto Jr/Secom/Arquivo

A Prefeitura de Salvador assinou, na última segunda-feira (29), um contrato no valor de R$ 264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de 300 ônibus do modelo Proconve-P8 (Euro VI). A medida marca a maior compra simultânea de veículos para o transporte público já realizada na história da capital baiana.

A iniciativa faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na área de Mobilidade Urbana, dentro do subeixo de Renovação de Frota para o Setor Público. O objetivo é modernizar o sistema de transporte coletivo, reduzir a emissão de poluentes e melhorar a qualidade do serviço oferecido à população.

