'Na hora você vai descobrir': Anitta se revolta e anuncia mudança nos ensaios de verão

Cantora gravou um vídeo explicando que optou por uma nova estratégia em relação à divulgação do evento

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 12:48

Anitta rrevela que não vai anunciar participações dos Ensaios da Anitta
Anitta rrevela que não vai anunciar participações dos Ensaios da Anitta Crédito: Reprodução

Anitta ligou o botão do "f*da-se"! Brincadeiras à parte, a cantora surgiu revoltada em um vídeo e anunciou uma mudança na divulgação dos Ensaios da Anitta, tradicional evento de verão que percorre o país. A "Girl From Rio" explicou que o público só irá descobrir quem são os artistas convidados na hora do show ao vivo.

Segundo ela, a decisão de tornar as participações surpresas foi por conta do hábito dos fãs de criticar os nomes nas redes sociais. “Esse ano, galera, não tem esse negócio de anunciar a participação, não, entendeu? Esse ano a gente não vai anunciar. Você vai, você vai ver a cantora Anitta, aí, chegou e surpresa", começou contando a novidade, em vídeo compartilhado nos Stories. 

Anitta surpreende ao aparecer com 'novo rosto': 'Conseguiu rejuvenescer'

Anitta abre debate sobre pluralidade religiosa ao comentar livro de sua xamã e revelar rotina espiritual expandida

Anitta explica ausência de Salvador nos Ensaios 2026 e anuncia retorno em 2027

Anitta se manifesta sobre polêmica com Melody: 'Não agiu de forma respeitosa'

Anitta explica por que não vai fazer Ensaio de verão em Salvador

"A gente anuncia, fica todo mundo enchendo o saco, falando 'não gostei'. (Mas) chega na hora, todo mundo canta, todo mundo se diverte. A pessoa que tá reclamando nem vai ao show, mas está ali, reclamando. Esse ano (...) não vou anunciar ninguém, vai ficar tudo 'desanunciado'. […] Quer a participação? Vai no show, na hora você vai descobrir, é uma participação surpresa. Surpresa é isso, galera, cansei de anunciar pra vocês”, afirmou a famosa. 

Os Ensaios de Anitta de 2026 começam no próximo sábado (10), em Belém, no Pará, cidade que recebe o evento pela primeira vez. Em seguida, a cantora segue para Fortaleza, Recife, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Em 2026, Salvador ficou de fora da lista de cidades que receberão o show. 

Anitta Show Ensaio de Verão

