'Na hora você vai descobrir': Anitta se revolta e anuncia mudança nos ensaios de verão

Cantora gravou um vídeo explicando que optou por uma nova estratégia em relação à divulgação do evento

Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 12:48

Anitta rrevela que não vai anunciar participações dos Ensaios da Anitta Crédito: Reprodução

Anitta ligou o botão do "f*da-se"! Brincadeiras à parte, a cantora surgiu revoltada em um vídeo e anunciou uma mudança na divulgação dos Ensaios da Anitta, tradicional evento de verão que percorre o país. A "Girl From Rio" explicou que o público só irá descobrir quem são os artistas convidados na hora do show ao vivo.

Segundo ela, a decisão de tornar as participações surpresas foi por conta do hábito dos fãs de criticar os nomes nas redes sociais. “Esse ano, galera, não tem esse negócio de anunciar a participação, não, entendeu? Esse ano a gente não vai anunciar. Você vai, você vai ver a cantora Anitta, aí, chegou e surpresa", começou contando a novidade, em vídeo compartilhado nos Stories.

"A gente anuncia, fica todo mundo enchendo o saco, falando 'não gostei'. (Mas) chega na hora, todo mundo canta, todo mundo se diverte. A pessoa que tá reclamando nem vai ao show, mas está ali, reclamando. Esse ano (...) não vou anunciar ninguém, vai ficar tudo 'desanunciado'. […] Quer a participação? Vai no show, na hora você vai descobrir, é uma participação surpresa. Surpresa é isso, galera, cansei de anunciar pra vocês”, afirmou a famosa.

Anitta revela que NÃO vai anunciar os artistas convidados para participar dos “Ensaios” de 2026:



“Porque a gente anuncia e fica todo mundo enchendo a por*a do saco. Não vou anunciar ninguém! Vai ao show que, na hora, você vai descobrir.” 🗣️ pic.twitter.com/XmohQhwfz2 — QG do POP (@QGdoPOP) January 3, 2026