RECUPERAÇÃO

Viih Tube surpreende ao mostrar como está mão do filho após queimadura; veja

Ravi, de 1 ano, sofreu um acidente doméstico no final de dezembro

Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:21

Natal dos Famosos 2025: Viih Tube, Eliezer e os filhos Lua e Ravi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Durante um passeio de férias com a família pela Disney, Viih Tube aproveitou para mostrar como está a mão do caçula, Ravi, de 1 ano, que sofreu queimaduras de segundo grau no final de dezembro. Ao mostrar a foto da região, a ex BBB surpreendeu os seguidores com a evolução da recuperação do menino após o acidente doméstico preocupante.

Através dos Stories do Instagram, Viih falou sobre a melhora do machucado e relatou os cuidados que tem tomado com o filho na viagem. “Mãozinha do Ravi já está muito melhor. Estamos trocando [os curativos] aqui na viagem com médicos daqui também”, explicou aos fãs.

Veja como está a mão de Ravi:

Relembre o acidente

No dia 21 de dezembro, a influenciadora Vih Tube usou as redes sociais para contar que o filho mais novo do casal, Ravi, de apenas 1 ano, sofreu uma queimadura de segundo grau na mão e precisou passar por uma cirurgia. Segundo ela, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida: Ravi estava acompanhado da babá após um passeio de buggy e, com o veículo já desligado, o menino encostou a mão no motor.