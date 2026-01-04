Viih Tube surpreende ao mostrar como está mão do filho após queimadura; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:21
Durante um passeio de férias com a família pela Disney, Viih Tube aproveitou para mostrar como está a mão do caçula, Ravi, de 1 ano, que sofreu queimaduras de segundo grau no final de dezembro. Ao mostrar a foto da região, a ex BBB surpreendeu os seguidores com a evolução da recuperação do menino após o acidente doméstico preocupante.
Através dos Stories do Instagram, Viih falou sobre a melhora do machucado e relatou os cuidados que tem tomado com o filho na viagem. “Mãozinha do Ravi já está muito melhor. Estamos trocando [os curativos] aqui na viagem com médicos daqui também”, explicou aos fãs.
Veja como está a mão de Ravi:
Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia
No dia 21 de dezembro, a influenciadora Vih Tube usou as redes sociais para contar que o filho mais novo do casal, Ravi, de apenas 1 ano, sofreu uma queimadura de segundo grau na mão e precisou passar por uma cirurgia. Segundo ela, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida: Ravi estava acompanhado da babá após um passeio de buggy e, com o veículo já desligado, o menino encostou a mão no motor.
“Ravi fez uma queimadura de 2º grau, precisou internar e passar por uma cirurgia. Mas já está tudo bem, graças a Deus. Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque ele colocou a mão no motor do buggy e teve uma queimadura de 2º grau”, contou ela. Depois, a famosa retornou às redes sociais para dizer que o menino precisou realizar um segundo procedimento, mas que tudo ocorreu bem.