Viih Tube surpreende ao mostrar como está mão do filho após queimadura; veja

Ravi, de 1 ano, sofreu um acidente doméstico no final de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:21

Natal dos Famosos 2025: Viih Tube, Eliezer e os filhos Lua e Ravi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Durante um passeio de férias com a família pela Disney, Viih Tube aproveitou para mostrar como está a mão do caçula, Ravi, de 1 ano, que sofreu queimaduras de segundo grau no final de dezembro. Ao mostrar a foto da região, a ex BBB surpreendeu os seguidores com a evolução da recuperação do menino após o acidente doméstico preocupante. 

Através dos Stories do Instagram, Viih falou sobre a melhora do machucado e relatou os cuidados que tem tomado com o filho na viagem. “Mãozinha do Ravi já está muito melhor. Estamos trocando [os curativos] aqui na viagem com médicos daqui também”, explicou aos fãs.

Veja como está a mão de Ravi:

No último domingo (21), a influenciadora usou as redes sociais para contar que o filho mais novo do casal
Segundo Viih, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida, algo comum quando se trata de crianças pequenas
Ravi estava acompanhado da babá após um passeio de buggy. Mesmo com o veículo já desligado, o motor ainda permanecia quente
Ao correr para abraçar o pai, o menino encostou a mão na peça aquecida, causando a queimadura
Por conta da gravidade da lesão, Ravi precisou passar por um procedimento cirúrgico chamado desbridamento, que consiste na retirada da pele queimada para evitar infecções e auxiliar na recuperação
Apesar do susto, Viih fez questão de tranquilizar os fãs e afirmou que o filho está bem e se recuperando
Ravi está se recuperando após a cirurgia
Ravi, filho de Viih Tube, após cirurgia
Relembre o acidente

No dia 21 de dezembro, a influenciadora Vih Tube usou as redes sociais para contar que o filho mais novo do casal, Ravi, de apenas 1 ano, sofreu uma queimadura de segundo grau na mão e precisou passar por uma cirurgia. Segundo ela, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida: Ravi estava acompanhado da babá após um passeio de buggy e, com o veículo já desligado, o menino encostou a mão no motor. 

“Ravi fez uma queimadura de 2º grau, precisou internar e passar por uma cirurgia. Mas já está tudo bem, graças a Deus. Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque ele colocou a mão no motor do buggy e teve uma queimadura de 2º grau”, contou ela. Depois, a famosa retornou às redes sociais para dizer que o menino precisou realizar um segundo procedimento, mas que tudo ocorreu bem. 

