Viih Tube rebate após ser acusada de não ajudar avós que estariam passando necessidade

Influenciadora se pronunciou depois de receber mensagem de seguidora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:34

Viih Tube
Viih Tube Crédito: Reprodução/Instagram

Viih Tube foi acusada por uma seguidora de não oferecer suporte aos avós, enquanto o pai da influenciadora, Fabiano, estaria “se humilhando” no reality show A Fazenda 17  para conseguir ajudar os próprios pais. Ao ver o comentário, a ex-BBB rebateu e respondeu de forma firme e direta.

"Amiga, pelo amor de Deus, ajude seus avós para seu pai não estar mais se humilhando assim para ajudar os pais dele. Você milionária e seus avós passando necessidades", disse a internauta.

Sem rodeios, Viih respondeu: "Uai, minha filha, mas você por um acaso sabe se eu ajudo antes de estar afirmando?". Na sequência, ela falou que oferece apoio à família de diversas formas, como convênio médico, cuidador para o avô e viagens para todos. "São coisas que não preciso ficar falando", completou.

A ex-BBB ainda afirmou que não tem como controlar como os familiares expõem ou não essa ajuda. "Mas já que você afirmou que eu não ajudo, melhor te tranquilizar [risos]. Se eles preferem agir como se não tivessem ajuda, nenhuma culpa é minha também", concluiu.

A acusação aconteceu após Fabiano, ao defender sua permanência em A Fazenda, dizer que entrou no programa com o objetivo de ajudar os pais. "Meu Brasil, minha cidade de Sorocaba… Quem fez, fez, quem não fez não faz mais. Estamos na reta final e todo mundo conhece meu jogo, meu coração. Quero disputar a próxima roça para ir à final, porque entrei com o ideal de ajudar meus pais que precisam. Meu pai está doente, minha mãe precisa de ajuda", declarou.

