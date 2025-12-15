TRETA

Viih Tube rebate após ser acusada de não ajudar avós que estariam passando necessidade

Influenciadora se pronunciou depois de receber mensagem de seguidora

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:34

Viih Tube Crédito: Reprodução/Instagram

Viih Tube foi acusada por uma seguidora de não oferecer suporte aos avós, enquanto o pai da influenciadora, Fabiano, estaria “se humilhando” no reality show A Fazenda 17 para conseguir ajudar os próprios pais. Ao ver o comentário, a ex-BBB rebateu e respondeu de forma firme e direta.

"Amiga, pelo amor de Deus, ajude seus avós para seu pai não estar mais se humilhando assim para ajudar os pais dele. Você milionária e seus avós passando necessidades", disse a internauta.

Sem rodeios, Viih respondeu: "Uai, minha filha, mas você por um acaso sabe se eu ajudo antes de estar afirmando?". Na sequência, ela falou que oferece apoio à família de diversas formas, como convênio médico, cuidador para o avô e viagens para todos. "São coisas que não preciso ficar falando", completou.

A ex-BBB ainda afirmou que não tem como controlar como os familiares expõem ou não essa ajuda. "Mas já que você afirmou que eu não ajudo, melhor te tranquilizar [risos]. Se eles preferem agir como se não tivessem ajuda, nenhuma culpa é minha também", concluiu.

A acusação aconteceu após Fabiano, ao defender sua permanência em A Fazenda, dizer que entrou no programa com o objetivo de ajudar os pais. "Meu Brasil, minha cidade de Sorocaba… Quem fez, fez, quem não fez não faz mais. Estamos na reta final e todo mundo conhece meu jogo, meu coração. Quero disputar a próxima roça para ir à final, porque entrei com o ideal de ajudar meus pais que precisam. Meu pai está doente, minha mãe precisa de ajuda", declarou.