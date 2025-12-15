Viih Tube rebate após ser acusada de não ajudar avós que estariam passando necessidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:34
Viih Tube foi acusada por uma seguidora de não oferecer suporte aos avós, enquanto o pai da influenciadora, Fabiano, estaria “se humilhando” no reality show A Fazenda 17 para conseguir ajudar os próprios pais. Ao ver o comentário, a ex-BBB rebateu e respondeu de forma firme e direta.
"Amiga, pelo amor de Deus, ajude seus avós para seu pai não estar mais se humilhando assim para ajudar os pais dele. Você milionária e seus avós passando necessidades", disse a internauta.
Viih Tube
Sem rodeios, Viih respondeu: "Uai, minha filha, mas você por um acaso sabe se eu ajudo antes de estar afirmando?". Na sequência, ela falou que oferece apoio à família de diversas formas, como convênio médico, cuidador para o avô e viagens para todos. "São coisas que não preciso ficar falando", completou.
A ex-BBB ainda afirmou que não tem como controlar como os familiares expõem ou não essa ajuda. "Mas já que você afirmou que eu não ajudo, melhor te tranquilizar [risos]. Se eles preferem agir como se não tivessem ajuda, nenhuma culpa é minha também", concluiu.
A acusação aconteceu após Fabiano, ao defender sua permanência em A Fazenda, dizer que entrou no programa com o objetivo de ajudar os pais. "Meu Brasil, minha cidade de Sorocaba… Quem fez, fez, quem não fez não faz mais. Estamos na reta final e todo mundo conhece meu jogo, meu coração. Quero disputar a próxima roça para ir à final, porque entrei com o ideal de ajudar meus pais que precisam. Meu pai está doente, minha mãe precisa de ajuda", declarou.
Viih Tube e o pai, Fabiano Moraes