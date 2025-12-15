Acesse sua conta
Ana Maria Braga é afetada por apagão em São Paulo e desabafa: ‘Perdemos tudo’

Apresentadora relatou drama vivido em dias de falta de energia na capital paulista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:20

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução | TV Globo

Ana Maria Braga aproveitou o ao vivo do “Mais Você” desta segunda-feira (15) para fazer um desabafo sobre o drama familiar sofrido após o apagão que acometeu São Paulo nos últimos dias. Segundo a apresentadora, ela e a família sofreram perdas materiais e desgaste emocional.

Segundo a apresentadora, cerca de 32 mil domicílios ficaram sem energia no sexto dia consecutivo do apagão, o que pediu até que parte do público acompanhasse a programação da televisão.

No relato, Ana Maria Braga contou que o filho, Pedro, a nora, Manu, e o neto, Bento, enfrentaram dias difíceis. Ela disse que alimentos armazenados no freezer tiveram que ser descartados, incluindo compras feitas para o Natal. “Perdemos tudo”, desabafou a apresentadora.

Além disso, Ana Maria destacou o cansaço generalizado da população e mencionou episódios de tensão em bairros da capital paulista. Em uma rua da Vila Gumercindo,

Durante o relato, a comunicadora destacou o cansaço generalizado da população e citou episódios de tensão em bairros da capital. Em uma rua da Vila Gumercindo, moradores chegaram a impedir que equipes da concessionária deixassem o local sem solucionar a falta de energia. “As pessoas estão exaustas, porque a falta de luz muda a dinâmica da vida”, afirmou.

Ao encerrar o comentário, Ana Maria ironizou a diferença entre a demora no restabelecimento do serviço e a rapidez da cobrança. “A conta vai chegar, né? E se não pagar, corta mais rápido do que religa”, disse, refletindo a indignação de quem ficou dias sem energia elétrica.

ana Maria Braga

