Ana Maria Braga tem imprevisto inusitado e abandona 'Mais Você' ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:54
Ana Maria Braga passou por um perrengue ao vivo durante o 'Mais Você', da Globo, nesta quarta-feira (22). A apresentadora precisou abandonar a atração por alguns minutos, após uma situação de emergência. Ela teve uma dor de barriga logo depois de o programa começar, e chamou Tati Machado às pressas para ajudar.
"Você vai me fazer um favor. Você vai chamar a Juju [Massaoka] e eu vou ao banheiro. A mais pura verdade é essa. Já volto!", disse Ana, que se enrolou em um pano amarelo e saiu do estúdio.
6 curiosidades sobre Ana Maria Braga
Após alguns minutos fora do ar, a apresentadora retornou e explicou a ausência. "Estamos voltando aqui, agradecendo às minhas parceiras e companheiras. Obviamente, com a minha saída daqui com o programa ao vivo, o pessoal da internet ficou enlouquecido. Numa hora dessa, você vai falar o quê? Vai falar: ‘eu vou tomar café’, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu", falou.
"Na verdade, foi uma dor de barriga danada, e aí não tem o que fazer, minha senhora. O que eu ia falar? Ia mentir? Para quê? Tanta gente ia saber que eu fui ao banheiro. É melhor falar a verdade mesmo", completou Ana Maria.
Tati Machado contou que o 'piriri' ao vivo deixou toda a equipe surpresa. "O programa prestes a começar… 3, 2, 1… Gente, deu ruim aqui", disse, aos risos.